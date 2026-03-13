«В отрасли голубых воротничков доходы вырастут более чем на 15%»

Татарстанстат опубликовал данные по рынку труда — разбираем тенденции и прогнозы по повышению зарплаты

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане средние зарплаты по итогам 2025 года выросли на 20% — до 90,5 тыс. рублей. Причем республика попала в топ-25 регионов России по уровню доходов. При этом количество безработных в республике также увеличилось на 72,5%, до 800 человек в январе текущего года. О том, какие сферы в регионе стали самыми высокооплачиваемыми, на сколько вырастут доходы татарстанцев в 2026-м, какие кадры рискуют остаться без работы, а также почему кандидаты отказываются от того или иного предложения работодателя, — в материале «Реального времени».

Средние зарплаты в Татарстане в 2025 году выросли на 20%, а реальные — на 9,7%

По итогам 2025 года средняя зарплата в Татарстане составила 90 515 рублей. Самые высокие доходы зафиксированы у сотрудников, чья деятельность связана с информацией и связью (136,4 тыс.), финансами и страхованием (131,7 тыс.), добычей полезных ископаемых (130 тыс.), обрабатывающим производством (116 тыс.) и обеспечением электроэнергией и газом (100 тыс. рублей). Такие данные следуют из статистики Татарстанстата.

В свою очередь, в аутсайдерах рейтинга оказались специалисты по операциям с недвижимостью (55 тыс.), сотрудники в сфере административной деятельности (63 тыс.) и работники оптовой торговли и авторемонта (68 тыс. рублей).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Более того, в организациях Татарстана, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, отсутствует просроченная задолженность по зарплатам. Об этом говорится в том же документе.

Отметим, что по итогам 2024 года средняя зарплата в республике составила 75,5 тыс. рублей. Иными словами, в 2025-м доходы татарстанцев увеличились на 20%. При этом реальные заработки в регионе выросли всего на 9,7%. Напомним: разница между реальными зарплатами и средними заключается в том, что первый показатель отражает покупательную способность дохода, а второй — усредненное значение, рассчитанное за определенный период. Для справки: под покупательной способностью подразумевают количество товаров и услуг, которое можно приобрести за определенную сумму денег при существующем уровне цен.

Также добавим, что по уровню зарплат Татарстан занял 25-е место в рейтинге регионов России, согласно статистике Росстата. На первом месте по этому показателю — Чукотский автономный округ (214 тыс. рублей), на втором — Москва (180,8 тыс.), а на третьем — Магаданская область (178 тыс.). В топ-10 по величине доходов также попали Ямало-Ненецкий автономный округ (177 тыс.), Камчатский край (151 тыс.), Сахалинская область (148,1 тыс.), Республика Саха (Якутия) (139,4 тыс.), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (135,9 тыс.), Тюменская область (132 тыс.) и Мурманская область (125,3 тыс. рублей).

«В некоторых отраслях инфляция «съест» все деньги»

В 2026 году зарплаты в среднем по рынку в Татарстане могут вырасти минимум на 15%. Такой прогноз «Реальному времени» озвучил HR-эксперт, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян.



— Конечно, в данном случае все зависит от отрасли: где-то индексируют больше, где-то — меньше 15%, в некоторых отраслях инфляция «съест» все деньги. Например, в отрасли голубых воротничков доходы вырастут более чем на 15%. Где-то повышение зарплат дойдет даже до 22% — например у сварщиков, слесарей, электриков, монтажников и курьеров, — сказал изданию эксперт.

«Синие воротнички» (Blue Collars) — термин, который обозначает работников физического труда, занятых в промышленной и производственной сферах. Изначально так называли персонал, который работает на производственных линиях и вспомогательных подразделениях на заводах и фабриках. Название появилось от внешнего вида представителя категории — рабочего в униформе синего цвета, чаще из прочного и немаркого денима или батиста.

Мурадян также добавил, что в 2026 году рынок будет искать специалистов из сфер строительства, производства и промышленности. Данные кадры станут «хитами» текущего года, подчеркнул HR-эксперт.

«При выборе граждане также смотрят на график и среду работы»

В свою очередь, на фоне роста зарплат в Татарстане увеличивается и количество безработных. Так, в январе 2026 года в татарстанские госучреждения службы занятости за содействием в трудоустройстве обратились 1,6 тыс. неработающих граждан, а статус безработного получили 800 человек. Это на 345 человек, или на 72,5%, больше, чем было зафиксировано в январе 2025-го.

При этом количество трудоустроенных татарстанцев за год снизилось. Согласно данным Татарстанстата, в январе 2026 года в регионе трудоустроили 294 безработных, что на 18,8% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом в 2026 году количество безработных в республике может увеличиться. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился HR-эксперт Ренар Хабибуллин.



— Сейчас на рынке наблюдается следующая тенденция — увеличилось время на поиск работы. Если, например, раньше соискатели находили работу в течение двух недель, максимум месяца, то сейчас сроки увеличились до 3—4 месяцев, — обратил внимание эксперт.

Он отметил, что большой спрос на кадры наблюдается среди линейных сотрудников. При этом на рынке в разы увеличилась конкуренция среди людей с высшим образованием.

Также эксперт подчеркнул, что зарплата является далеко не единственной причиной, по которой кандидаты отказываются от того или иного места работы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Зарплата, конечно, здесь стоит на первом месте. Однако при выборе граждане также смотрят на график и среду работы: токсичный или нетоксичный коллектив, корпоративную культуру. Эти факторы тоже влияют на итоговое решение соискателя, — резюмировал эксперт.

«Такие кадры рискуют остаться либо без работы»

Как отметил Мурадян, среди тех, кого «точно не будут искать на рынке труда», окажутся айтишники, маркетологи и юристы.

— Такие кадры рискуют остаться либо без работы, либо без повышения зарплаты или продвижения по службе, — предупредил он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Чтобы минимизировать риски «оказаться на бирже труда», Мурадян рекомендовал или повышать свою квалификацию и становиться более «глубинным специалистом в своей сфере», или менять сферу деятельности.

— Например, юрист может изучить, допустим, интеллектуальное право, а маркетолог — переквалифицироваться в создание UGC-контента. Однако также отмечу, что, если человек задумал и вовсе менять сферу, то это будет долго и дорого, — рассказал эксперт.