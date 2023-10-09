Исторические особняки в современном городе: тренд на историю в деловой среде

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ГК ASG invest

Сегодня в России и в мире в целом исторические особняки в тренде, они становятся инструментом взаимодействия с обществом. Все больше бизнес-структур и органов власти рассматривают памятники истории и архитектуры в качестве своих резиденций и создают в объектах культурного наследия общественные приемные, дома приемов, гостиные и деловые салоны.

Самые известные Дома приемов в России

Исторические особняки представляют собой богатое наследие прошлого, которое соответствует культурным и историческим ценностям любого города. Однако с течением времени множество из этих зданий подверглось разрушению, несмотря на их историческую и архитектурную ценность. Сегодня такие здания восстанавливают и дают им новую жизнь. Исторические особняки обычно обладают уникальным архитектурным стилем и атмосферой, что придает им особый шарм, статусность и уникальность. Многие обретают снова жилую функцию, некоторые используются как арендный бизнес, а собственники со вкусом делают в них изысканные пространства, создавая новую деловую интеллигенцию, проводя бизнес-встречи высокого уровня, формируя тренды и деловую повестку.

Дома приемов, расположенные в исторических особняках, — это уникальный продукт, который требует значительных затрат на содержание, поэтому позволить его себе могут не все. В Казани тоже есть такой Дом приемов, в нем расположен Музей частных коллекций Алексея Семина, где проводятся деловые мероприятия и встречи. Предлагаем обзор самых известных Домов приемов в России.

скриншот realnoevremya.ru yandex.ru/maps

Дом приемов правительства РФ

Объект культурного наследия федерального значения

Архитектурный стиль: эклектика

Годы постройки: 1895—1899

Архитектор: В.А. Мазырин

Особняк, расположенный в историческом центре Москвы, на улице Воздвиженке (дом №16), был создан мастером архитектуры Виктором Мазыриным в период с 1895 по 1899 год по заказу богатого предпринимателя Арсения Морозова. Это здание является уникальным образцом московской архитектуры, объединяющим в себе черты стиля модерн и эклектики. С 1928 года дом №16 был отдан под резиденцию японского посла, в военные годы здесь же располагалась редакция английской газеты «Британский союзник», а с 1952 по 1954 год — посольство Индийской Республики. В 1959-м особняк почти на полвека занял Дом дружбы с народами зарубежных стран.

В 2003 году Управление делами Президента РФ начало реконструкцию и реставрацию здания. В январе 2006 года здесь открыли Дом приемов Правительства Российской Федерации, резиденция стала местом для официальных мероприятий, связанных с председательством России в Большой восьмерке в течение года.

Возможность соединить прошлое с настоящим

В процессе работ были восстановлены уникальные интерьеры. Мастера по дереву изготовили необходимую мебель, воссоздали предметы интерьера согласно оригинальным образцам. Сегодня здание бывшего особняка Арсения Морозова используется для встреч правительственных делегаций, дипломатических переговоров и конференций международных организаций.

— Исторические здания вызывают огромный интерес у бизнеса, государственных структур и общественных организаций. Каждому человеку на уровне подсознания нравится находиться в прекрасном архитектурном сооружении: с великолепным фасадом, входными группами, лестницами, арками и ухоженным внутренним двором, со старинной мебелью и с шедеврами искусства. Их используют в качестве выставочных и концертных залов, музеев, образовательных и медицинских учреждений, объектов сферы гостеприимства. Крупные компании часто рассматривают исторические здания для размещения флагманских офисов своих представительств — это престижно и модно. Их ценность не ограничивается лишь историческими аспектами, но и простирается на возможности коммерческой эксплуатации. Использование исторических зданий для бизнеса — это уникальная возможность соединить прошлое с настоящим, обогатить культурную среду и создать источник дохода, — считает генеральный директор АО «УК «ЕАС» Айгуль Хамитова.

Однако, по ее словам, это также требует бережного отношения к наследию и внимательного планирования. Правильно задуманный и реализованный бизнес в историческом здании может стать не только прибыльным, но и важным элементом сохранения культурного наследия, подчеркнула эксперт.



скриншот realnoevremya.ru yandex.ru/maps

Дом приемов МИД России

Объект культурного наследия федерального значения

Архитектурный стиль: неоготический стиль

Годы постройки: конец XIX века

Архитектор: Ф.О. Шехтель

Особняк расположен в Москве по адресу: Спиридоновка, дом 17. Архитектурный шедевр был создан выдающимся архитектором Федором Осиповичем Шехтелем в конце XIX века в неоготическом стиле, который тогда был на пике моды.

Заказчиком строительства этого великолепного особняка был известный промышленник и меценат Савва Морозов. Однако строительство происходило исключительно по желанию его супруги Зинаиды, которая не ограничивалась финансовыми затратами и создала интерьеры, продуманные до мельчайших деталей, совместно с художником Врубелем. После смерти мужа Зинаида продала особняк Рябушинским. Она утверждала, что дух Саввы не позволяет ей находиться в этом доме и что по ночам в кабинете Морозова перемещаются предметы на столе, слышны его кашель и шарканье его походки. В 20-е годы XX века здесь был интернат для детей-сирот, через десятилетие здание передали Наркоминделу. В 1938 г. здесь был размещен Дом приемов Министерства иностранных дел, который находится в здании по сей день. В 1995 году в здании был пожар, дом сильно пострадал.

Благодаря усилиям реставраторов убранство дома практически восстановлено из пепла. В ходе реставрационных работ использовались чертежи Шехтеля. Сегодня особняк полностью восстановлен с учетом современных потребностей.

«Исторические особняки играют важную роль в сохранении культурного наследия»

предоставлено realnoevremya.ru компанией

Дом приемов в Казани

Объект культурного наследия регионального значения

Архитектурный стиль: классицизм

Годы постройки: конец XVIII века

Архитекторы: автор проекта В.И. Кафтырев, реконструирован Ф.И. Петонди после пожара 1842 года, перестроен архитектором П.В. Тихомирновым

Автор проекта реставрации: А.И. Никитин

Здание находится в охранной зоне Казанского Кремля. Было построено по проекту архитектора В.И. Кафтырева в конце XVIII века. На Генеральном плане Казани, сделанном Кафтыревым после 1782 года, по улице Покровской (ныне ул. К.Маркса) здание отмечено как существующее каменное строение. Первоначально здание представляло собой двухэтажный каменный дом в пять оконных осей, с антресольным дворовым и цокольным этажами. Перед самой революцией 1917 года домовладение принадлежало торговому дому Панягина, Фокиева, Федорова и Канавина, также им принадлежало соседнее здание (ул. К. Маркса, д.16) вплоть до муниципализации 1921 года.

В 1922 году здание переходит под управление Управкоммунхоза, там появляются коммунальные квартиры для сотрудников. В 1987 году здание было объявлено памятником истории и культуры, значимым для Республики Татарстан, — «Дом Банарцева, XIX век» (Постановление Совета Министров ТАССР от 27.07.87 №320).

В 2012 году Дом Банарцева был передан группе компании ASG. Специалистами компании был восстановлен исторический фасад, интерьеры с меблировкой и декором первой половины XIX века: от ампира до неоренессанса. В 2016 году от надзорных органов был получен Акт приемки выполненных работ по сохранению ОКН. Открытие состоялось в феврале 2017 года встречей двух мэров — Парижа Анн Идальго и Казани Ильсура Метшина. Дом Банарцева стал Домом приемов. Сегодня особняк наполнен шедеврами мирового искусства, где сочетаются элементы средневековой и современной роскоши. Дом приобрел новый смысл и стал центром проведения деловых мероприятий в исторических интерьерах, переговоров, круглых столов, брифингов и экскурсий.



В 2023 году Дом приемов дополнил Музей частных коллекций (ул. Карла Маркса, д. 18), где выставлена коллекция из частного собрания миллиардера Алексея Семина. Она насчитывает более 7 000 экспонатов и является одной из самых разнообразных и впечатляющих частных коллекций в Роcсии. Четверть собрания отреставрирована, а треть подверглась консервации и ожидает своего места прописки, своего дома. Планируется, что большая часть коллекции сможет быть выставлена в комплексе Адмиралтейской конторы по ул. К. Маркса, д.17.

— Исторические особняки играют важную роль в сохранении и продвижении культурного наследия. Вписывание их в современную жизнь требует реставрации, адаптации, создания культурных центров и общественных пространств. Эти меры обеспечивают сохранение исторического духа города, привлекают туристов и создают благоприятную обстановку для местных жителей. В результате исторические особняки становятся неотъемлемой частью современной городской жизни. И большую роль в этом играют инвесторы, которые вкладывают в подобные проекты финансовые средства, — рассказывает директор Международного института культурного наследия Алина Булгакова.

Подобных объектов, которые сегодня несут функцию Дома приемов, в России немного. При этом тренд набирает обороты и инвестиции в исторические здания становятся перспективным направлением развития городов, создания новых культурных и общественных пространств.

