Очередной ЖК на улице Портовой в Казани получил положительное заключение госэкспертизы

Объектом экспертизы выступила проектная документация и результаты инженерных изысканий

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане положительное заключение государственной экспертизы получил жилой комплекс по улице Портовой. Объектом экспертизы выступила проектная документация и результаты инженерных изысканий.

«Новая Портовая» — территория у Волги, которую начали развивать с 2022 года. На территории уже ведется строительство жилых комплексов, среди которых — «Риваят» и «1712».



Напомним, к концу лета 2026 года на Портовой обещают открыть Центр фигурного катания, в котором будет работать школа Алины Загитовой.

Рената Валеева