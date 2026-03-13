В 2025 году количество выданных ИТ-ипотек в Татарстане увеличилось на 16%

ИТ-ипотека позволяет специалистам отрасли получить кредит по ставке 6%

Фото: Динар Фатыхов

С 2022 году жители Татарстана получили около 4,7 тысячи ИТ-ипотек на льготных условиях. Общий объем выданных кредитов составил более 41,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минцифры республики.

— В 2025 году количество выданных ИТ-ипотек в Татарстане увеличилось на 16% по сравнению с предыдущим годом. Средний размер полученного ипотечного кредита составил 7,8 млн рублей, — говорится в сообщении министерства.

Замминстра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов отметил, что программа ИТ-ипотеки — это важный инструмент поддержки специалистов. Она помогает не только привлекать кадры в отрасль, но и создать комфортные условия для реализации профессиональных амбиций, подчеркнул он.

— Поддерживая профессионалов, мы способствуем развитию отечественной ИТ-отрасли и появлению новых прорывных решений, — добавил Габдрахманов.

ИТ-ипотека позволяет специалистам отрасли получить кредит по ставке 6% на весь срок кредитования с первоначальным взносом 20%. Льготную ипотеку в России запустили весной 2022 года. Изначально планировалась, что она будет действовать до конца 2024 года, но благодаря решению Правительства России действие программы было продлено до 2030 года.

Отметим, что по состоянию на 13 марта ставки по рыночной ипотеке варьируются от 16,9 до 20,9% годовых в зависимости от банка.

Никита Егоров