Наследникам Михаила Скоблионока вернули пятиэтажный отель в Мамадыше

Покойный бизнесмен не успел оформить построенную гостиницу на себя

В Мамадыше спустя 11 лет после завершения строительства пятиэтажного отеля «Регина» определили его собственника. Гостиницу начинал возводить основатель одноименной сети, известный татарстанский предприниматель Михаил Скоблионок, скончавшийся в феврале прошлого года. Бизнесмен при жизни не успел поставить объект на учет, в итоге «Наследственному фонду» его имени пришлось решать вопрос в судебном порядке.

— Гостиница в Мамадыше не попала в наследственную массу Михаила Скоблионока. Поэтому пришлось обратиться в суд для решения этого вопроса. Сейчас на первом этапе мы вступаем в права наследства по этому отелю, а на втором этапе будем включаться в реестр туриндустрии. Надеемся, до начала нового туристического сезона гостиница заработает, — сообщила «Реальному времени» управляющая «Наследственным фондом имени М.А. Скоблионока» Лилия Ермакова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

У отеля общей площадью свыше 3 тыс. кв. м четыре наземных и один подземный этажи. Здание на 53 номера возведено на берегу реки, откуда открываются живописные виды на окрестности. У гостиницы богатая инфраструктура: два ресторана — каждый на 160 человек, конференц-залы, бассейн, финская сауна, детские и спортивные площадки, теннисный корт, своя парковка. Здесь регулярно проводят смены детских лагерей.

Сейчас по телефонам заведения никто не отвечает, а на сайте сети висит объявление о том, что отель «Регина» в Мамадыше «временно не работает». Проживание доступно в местном глэмпинге — судя по всему, в другом активе компании. Деятельность гостиницы возобновится после ее включения в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии.



Василя Ширшова