Татарстан попал в топ-20 регионов России по разнице в цене между квартирой и домом

В среднем по республике загородное жилье стоит вдвое дешевле, чем квартира в городе

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане квартира на вторичке стоит в два раза дороже, чем дом: стоимость 1 кв. м в городском жилье составляет 148,3 тыс. рублей, а в загородном — 74 тыс. Причем по величине разницы в стоимости между данными объектами недвижимости республика заняла 19-е место в рейтинге регионов России, следует из аналитики портала «Мир квартир».

Первое место в данном топе заняла Москва, где квартира на 173,7% дороже дома (415,9 тыс. и 151,9 тыс. рублей за «квадрат» соответственно), на втором месте — Мордовия (156,3%), а на третьем — Тамбовская область (131,3%). В топ-10 регионов по разнице в цене между данными объектами также попали Республика Бурятия (122,7%), Курганская (122,5%), Липецкая (116,7%), Смоленская (114,1%), Рязанская (113,6%), Архангельская (111,9%) и Нижегородская (110,7%) области.

В целом по России квартира на вторичном рынке стоит на 67,9% дороже, чем дом. Стоимость кв. м на вторичке в среднем по стране составляет 114,4 тыс., а в загородном жилье — 68,1 тыс.

— Такое же исследование мы проводили год назад. За этот год разрыв по цене квадратного метра стал еще больше на 6 п. п., так как «квадрат» квартир на вторичном рынке подорожал сильнее — на 6,5%, в то время как «квадрат» частного дома — на 2,8%. По общей же стоимости объекта разрыв уменьшился. Квартиры по-прежнему стоят дешевле домов, но уже не на 22,6%, а на 20,7%, то есть разница сократилась почти на 2 п. п. Это случилось потому, что средний квартирный лот подорожал за год на 4,6%, а средний дом — лишь на 2,2%. В этом году мы ожидаем, что квартиры продолжат расти в цене опережающими по отношению к домам темпами, — прокомментировал гендиректор портала Павел Луценко.

Никита Егоров