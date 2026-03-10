Казань и Челны не попали в топ-20 городов России, где строят больше всего жилья

В среднем в столице Татарстана площадь строящихся квартир составила 1,56 кв. м на человека

Фото: Динар Фатыхов

Казань заняла 28-е место в рейтинге городов России, где строят больше всего жилья. В среднем в столице Татарстана площадь строящихся квартир составила 1,56 кв. м на человека по состоянию на начало 2026 года, пишет РИА «Новости».

Больше всего жилья, согласно статистике, строят в Краснодаре (4,39 «квадрата» на душу населения), Тюмени (3,93 кв. м) и Майкопе (3,57 кв. м). В топ-10 по данному показателю также попали Екатеринбург (3,51), Владивосток (3,49), Красногорск (3,11), Ростов-на-Дону (3,02), Ялта (2,81), Мытищи (2,8) и Химки (2,69).

Москва в этом рейтинге оказалась на 39-м месте (1,25), а Санкт-Петербург — на 57-м (0,9). У Набережных Челнов 49-е место (1,04).

Последние места в данном топе заняли Саратов (0,11), Нижний Тагил (0,15) и Новокузнецк (0,16).

Ранее сообщалось, что в Казани арендные квартиры выигрывают по качеству ремонта у продаваемых.

Никита Егоров