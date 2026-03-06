За январь 2026 года в Татарстане выполнили строительные работы на 30 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

В январе 2026 года строительные компании Татарстана выполнили работы на общую сумму 30,3 миллиарда рублей. Показатель практически не изменился по сравнению с январем прошлого года, составив 99,8% от прошлогодних значений. Об этом говорят данные из доклада Татарстанстата.

Крупные и средние строительные организации за первый месяц года показали результат в 8,8 миллиарда рублей. Примечательно десятикратное увеличение объема работ в сфере подготовки строительных участков и демонтажных работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост относительно декабря и января прошлого года показал только пункт «разборка и снос зданий, подготовка строительного участка» — в 10 раз больше, чем в январе, и на 7% выше, чем в декабре, — 423 млн рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Значительный объем работ выполнен в сфере строительства жилых и нежилых зданий — почти на 4,3 миллиарда рублей. А вот возведение автомобильных и железных дорог показало результат лишь в 3% от декабря 2025 года — 626 млн рублей.

Напомним, что в феврале на ремонт татарстанских трасс выделили более 4,5 млрд рублей по госконтрактам.



Наталья Жирнова