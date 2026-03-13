В Татарстане использование eSIM выросло на 15%, несмотря на ограничения ФСБ

Подключить такую «симку» не займет труда, но мигрировать с ней к другому оператору будет сложно

По итогам 2025 года популярность eSIM в Татарстане выросла на 15%, подтвердили «Реальному времени» в T2. Цифровой формат связи становится новой нормой, несмотря на технические сложности с миграцией данных на новые гаджеты. В то же время на рынке сохраняется и консервативный тренд — часть аудитории готова отдавать на 15% больше за устройства с традиционными двойными слотами. О трансформации привычек мобильных абонентов — в материале «Реального времени».

В Татарстане фиксируется рост популярности eSIM

В Татарстане доступны три вида iPhone: самые доступные — модели eSIM-only для США, но они непопулярны из-за опасений пользователей по поводу стабильности связи.

— Люди думают: «А вдруг связь вообще пропадет?», — указал в разговоре с «Реальным временем» казанский продавец техники Apple на правах анонимности.

Наиболее распространены стандартные модели с одной физической «симкой» и eSIM, где есть высокая конкуренция. Самые дорогие — версии с двумя физическими сим-картами, которые дороже на 7—15%.



Как работает eSIM?

Это встроенный микрочип, выполняющий функции обычной сим‑карты: он определяет пользователя в сети оператора и обеспечивает доступ к услугам связи. Активация происходит через QR‑код или спецприложение. Использование eSIM выгодно в первую очередь для поездок за рубеж и подключения к местным тарифам.

В России у eSIM большое будущее — технология активно развивается и поддерживается всеми крупными операторами, включая T2, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе последнего. В 2025 году спрос на подключение eSIM в Татарстане вырос на 15% по сравнению с 2024 годом.

Рост фиксируют и другие операторы.

— За последние два года число пользователей eSIM среди абонентов МегаФона в Татарстане выросло более чем в четыре раза. Более 90% подключений приходится на смартфоны, и чаще всего цифровую сим-карту используют владельцы iPhone, — рассказали «Реальному времени» в МегаФоне.

ФСБ внесла свои коррективы в пользование электронными «симками»

Однако с ноября 2025-го перенести электронную «симку» с одного устройства на другое с помощью QR-кода невозможно. Это ограничение введено по требованию Федеральной службы безопасности, поскольку операторы не могут гарантировать геолокацию и привязку eSIM к конкретному устройству, а любая сим-карта должна быть авторизована на территории России.

— Несмотря на возможные изменения в правилах оформления через «Госуслуги» для повышения безопасности, eSIM остается очень удобной — ее можно получить без посещения салона связи T2, она отлично подходит для умных часов, трекеров и IoT-устройств. Кроме того, eSIM надежнее, ее нельзя потерять или повредить. В Татарстане eSIM реализовываются в 83 торговых точках T2, — не теряет оптимизма Т2.

Семь лет назад «большая тройка» операторов была против этой технологии

Технология eSIM «со скрипом» появилась в России в 2019 году. Пионером стал оператор Tele2, но в мае 2019 года Минкомсвязи приостановило выдачу карт. Это связали с необходимостью доработать процедуру оформления и решить вопросы безопасности. Уже через четыре месяца министерство снова разрешило Tele2 продолжить тестирование таких «симок».

Тогда же операторы «большой тройки» (МТС, «МегаФон», «Билайн») выступили против внедрения eSIM в России. Они считали, что это усилит конкуренцию со стороны производителей смартфонов, которые смогут предлагать услуги по более низким ценам. Также против внедрения выступил представитель ФСБ. Там указали, что в eSIM надо внедрить отечественное шифрование.

В 2025 году в России вступили в силу новые требования, которые приравняли eSIM к обычным «симкам». С 1 апреля Минцифры установило лимит на количество сим-карт для одного пользователя: 20 штук для россиян и 10 для иностранцев.

«В США уже отказались от физических сим-карт»

Однако для современных операторов физическая «симка» все равно остается «якорем», который удерживает клиента. ESIM позволяет сменить провайдера всего за несколько минут без посещения офиса. Но системы мотивации и KPI сотрудников салонов связи ориентированы на физические продажи, а личный визит за сим-картой дает возможность предложить клиенту дополнительные товары и услуги.

Важно понимать, что eSIM — это не про улучшение качества связи. Это про использование двух номеров на одном устройстве, быстрое подключение и отсутствие риска потери или поломки физической сим-карты.

— Посмотрите, в США уже отказались от физических сим-карт и предпочитают виртуальный формат. <...> Однако в России пока не налажено полноценное производство таких устройств, поэтому многие из них поставляются по параллельному импорту. По этой причине развитие технологии eSIM в стране в основном и связано с зарубежными производителями. <...> Виртуальная «симка» в России должна использоваться по серийному номеру и IMEI через «Госуслуги». Это дает возможность отследить устройство в случае его кражи или потери, — указал в разговоре с «Реальным временем» техноблогер Павел Трухачев.