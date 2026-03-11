В Татарстане обеспокоены дороговизной жилья

В республике выступили за то, чтобы строить больше доступной жилплощади

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане обеспокоены дороговизной жилья и ее влиянием на спрос населения. Об этом на совместном заседании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета республики рассказал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

— Рынок жилья многогранный и затрагивает каждого гражданина. Наше государство озабочено тем, что цены на «квадраты» очень высоки. Это приводит к уменьшению спроса, — сказал он.

Гимаев подчеркнул, что сейчас «квадрат» в Казани стоит в диапазоне 189 тыс. — 1 млн рублей. Последняя цифра относится к элитному жилью.

В республике, по его словам, 40% жилья на рынке приходится на стандартное жилье. Однако в Татарстане выступают за то, чтобы строить больше доступных квартир.

Кроме того, замминистра отметил, что все предложения регионов и застройщиков передают на федеральный уровень. Такое взаимодействие позволяет учитывать потребности жителей при развитии рынка жилья.

Никита Егоров