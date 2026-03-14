«Ак Барс» готовится к плей-офф: забили аутсайдеру два гола за период и «уснули»

Казанцы в прагматичном стиле обыграли «Сочи» в заключительной домашней игре «регулярки»

«Ак Барс» переиграл «Сочи» со счетом 2:0 в заключительном домашнем матче текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина вовсю готовится к плей-офф. Вот и в игре с аутсайдером турнира казанцы дважды забили в первом периоде, а затем технично «уснули» до финальной сирены. Как прошел последний матч «регулярки» для «барсов» перед казанскими болельщиками — в материале «Реального времени».

Заключительный домашний матч «регулярки» для «барсов»

Встреча с «Сочи» стала для «Ак Барса» заключительной в текущем регулярном чемпионате в Казани. Сама игра не имела большой значимости ни для одной из сторон. Сочинцы давно потеряли шансы выйти в плей-офф на Западе, безуспешно пытаясь покинуть последнюю строчку в турнирной таблице. «Барсы» же давно застолбили за собой не только участие в Кубке Гагарина, но и 3-е место в Восточной конференции.

Чуточку интриги добавили организаторы. С конца февраля у сочинского клуба начали возникать сложности с проведением домашних матчей. Южный город постоянно обстреливался вражескими беспилотниками, и игры стали срываться по независящим от организаторов причинам. Поэтому календарь и расписание «Сочи» пришлось корректировать. Так, встреча с «Ак Барсом» в Казани передвинулась на день — с 12-го на 13 марта. Впрочем, получилось даже лучше: болельщики спокойно смогли прийти на игру в пятницу вечером.

Собравшихся зрителей порадовал Анвар Гатиятулин. Тренер «Ак Барса» выпустил в основном составе Семена Терехова. Старший из Тереховых чаще играет в фарм-клубе «Нефтяник», где является лучшим бомбардиром команды и всей Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Его появление в старте всегда воспринимается с большим энтузиазмом. Правда, на этот раз Терехов сменил в составе другого любимчика болельщиков — Артема Галимова, пропускавшего игру из-за недомогания.

Также в заявку попал центрфорвард третьего звена Михаил Фисенко, отодвинувший из состава Дениса Комкова. Ожидалось появление вратаря Тимура Билялова, который получил травму в начале марта и рисковал пропустить начало плей-офф. Однако голкипера удалось оперативно поставить на ноги, и перед игрой с «Сочи» он уже тренировался с основой. Правда, Билялов заявлен в итоге не был: ему предпочли Александра Столпеченкова. А с первых минут вышел Максим Арефьев, для которого это было 15-е появление в сезоне.

«Ак Барс» выиграл первый период и бросил играть

Первый период прошел под диктовку «Ак Барса». Хозяева методично раскачивали оборону сочинцев со стартовых минут матча. Добиться своего удалось ближе к середине двадцатиминутки, когда команды сбились на удаления. В формате «4 на 4» Александр Хмелевский вывел Нэйтана Тодда один на один с вратарем, и канадец не промахнулся — 1:0. Закономерный итог, если учитывать происходившее на льду «Татнефть Арены».

Еще через пять минут казанцы удвоили преимущество. Заброшенная шайба получилась знаковой как в игровом плане, так и в статистическом. В очередной атаке «Ак Барса» Митчелл Миллер отдал разрезающий пас на дальнюю штангу, где Дмитрий Яшкин катнул снаряд в пустой угол ворот — 2:0. Для форварда казанцев гол стал юбилейным — 200-м за карьеру в лиге. И, надо сказать, долгожданным, с учетом того, что 23-й номер «Ак Барса» частенько не попадал в состав команды в начале года. Но сейчас Яшкин отвоевал себе место в основе «барсов», хотя вопросы к его результативности остаются.

Тренерский штаб «Сочи» вряд ли остался доволен действиями своей команды в первом периоде. «Ак Барс» тотально доминировал, что вылилось в статистику бросков в створ ворот. Казанцы 15 раз угрожали вратарю гостей, в то время как сочинцы потревожили Максима Арефьева всего пять раз.

Смогли ли тренеры что-то изменить — непонятно, но игра во втором периоде изменилась. «Ак Барс» по привычке продолжил диктовать условия, хотя натиск казанцев заметно снизился. То ли хозяева расслабились, то ли гости задвигались активнее. В атаке «Сочи» пришел в себя ближе ко второму перерыву. Дважды сочинцы пытались затолкать шайбу в ворота Арефьева — неудачно. Гостям в этих моментах не хватило буквально одного касания. Шайба металась на пятачке «барсов», однако добить ее в сетку ни разу не получилось.

Вальяжный хоккей в исполнении «Ак Барса» продолжился и в третьем периоде. Складывалось ощущение, что казанским хоккеистам просто неоткуда доставать мотивацию на оставшееся время. У «Сочи» же банально не хватало мастерства, чтобы добавить интриги в концовку матча. В итоге все свелось лишь к одному — удержит ли Арефьев свой «шатаут». Голкипер «Ак Барса» сохранил ворота «сухими», а две шайбы, заброшенные в первом периоде, позволили казанцам одержать победу — 2:0.

«Сыграли в прагматичный хоккей»

«Ак Барс» продлил победную серию до трех матчей в чемпионате. «Барсы» перед завершением регулярного чемпионата красиво закрыли серию домашних поединков. Три победы в трех играх в Казани — такой результат точно понравился болельщикам. Причем команда в этих матчах решала сугубо свои задачи, лишь попутно добывая победные два очка. Гатиятулин не скрывает: с начала марта идет подготовка к плей-офф.

Тренеру важно, чтобы в этом году «Ак Барс» дошел значительно дальше, чем в предыдущем сезоне. В идеале — поднять над головой Кубок. Все-таки Казань в хоккее не побеждала уже очень давно — с 2018 года. Непозволительная роскошь для самого успешного клуба в истории Кубка Гагарина.

Поэтому Гатиятулин после победы над «Сочи» легко признал, что сыграл в прагматичный хоккей. В плей-офф игра «шашки наголо» титулы не выигрывает. И как, если не в матче с аутсайдером чемпионата, наигрывать такой стиль игры?

— Хорошее начало, контролировали игру в первом периоде, забили два гола, дальше стали действовать прагматичнее. А если какие-то моменты возникали у наших ворот, там Максим Арефьев подчистил, здорово сыграл. Эти игры мы рассматриваем как подготовку к плей-офф, решаем параллельные задачи — кому-то даем паузы для возможности передохнуть, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» — «Сочи» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы:

1:0 — Тодд (Хмелевский, Фальковский, 11:27, 4х4);

2:0 — Яшкин (Миллер, Фальковский, 16:41).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 16 марта в Череповце с «Северсталью» в 19:30 по московскому времени. В Казани команду теперь увидят только в плей-офф. «Барсам» осталось провести в «регулярке» всего три игры. За этот срок должен определиться соперник по первому раунду Кубка Гагарина. Осталось только дождаться, на каком месте финиширует «Ак Барс». До идущего вторым «Авангарда» — пять очков. Чтобы обогнать омичей, «всего-то» надо дождаться от них двух поражений.