Объем введенного жилья в Иннополисе к 2040 году увеличится в 7 раз

Площадь жилой застройки вырастет более чем в 13 раз в ближайшие годы

Фото: Артем Гафаров

Объем введенного жилья в Иннополисе к 2040 году увеличится до 835,2 тыс. кв. м. Это в 7 раз больше текущих показателей, следует из проекта нового генплана Иннополиса, который опубликовал Минстрой Татарстана. Документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Площадь жилой застройки вырастет более чем в 13 раз — с сегодняшних 27,35 га до 357,58 га (включая 33 га под заложенный в проекте генплана 231 участок ИЖС). При этом под многоэтажную жилую застройку отдадут значительную площадь городской зеленой зоны со стороны Макарьевского леса.

Также в ближайшие 15 лет в городе планируется построить несколько культурно-досуговых центров, библиотек и спорткомплексов, а еще запустить трамвайный маршрут и канатную дорогу. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров