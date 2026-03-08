В Казани студии и «однушки» доминируют в аренде, но уступают на «вторичке»

Доля однокомнатных квартир в аренде Казани (47%) более чем в полтора раза превышает их долю на вторичном рынке

Фото: Динар Фатыхов

В Казани более половины всех квартир, доступных для долгосрочной аренды в Казани, — это студии и однокомнатные квартиры. В этом сегменте «однушки» составляют 47% предложений, двухкомнатные — 32%, трехкомнатные — 10%, а четырехкомнатные — лишь 1%. Об этом «Реальному времени» сообщили в «Циан».

На вторичном рынке структура предложения иная. Здесь однокомнатных квартир — 29%, двухкомнатных — 35%, трехкомнатных — 26%, четырехкомнатных — 4%. Суммарная доля студий и однокомнатных квартир на вторичном рынке составляет лишь 37%, что существенно ниже, чем в сегменте аренды. В то же время трехкомнатные и многокомнатные квартиры, занимающие 29% вторичного рынка, в аренде встречаются редко, их суммарная доля — всего 15%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Интересно, что доля однокомнатных квартир в аренде Казани (47%) более чем в полтора раза превышает их долю на вторичном рынке (29%). Это отражает общую закономерность: съемное жилье чаще ищут молодые специалисты, студенты и те, кто временно проживает в городе, — для них компактность и доступная стоимость важнее простора.

Казань вписывается в общую картину по стране, хотя и не демонстрирует столь резких различий, как, например, Челябинск, Красноярск и Омск, где студии и «однушки» составляют 60—61% арендного жилья при доле 27—32% на вторичном рынке. При этом ситуация в столице Татарстана ближе к Москве и Ростову‑на‑Дону, где структура предложения в аренде и на «вторичке» более сбалансирована.

Напомним, в Татарстане для переезда из «однушки» в «двушку» потребуется накопить примерно 14,8 среднемесячной зарплаты — это около года и трех месяцев. В некоторых регионах ситуация более благоприятная: например, в Свердловской области потребуется всего 7,7 зарплаты (около 8 месяцев), а в Башкортостане — 8,8 зарплаты (9 месяцев).

Рената Валеева