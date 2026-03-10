В Казани многие собственники предлагают в аренду однушки по сниженным ценам, заявил эксперт

На уступки некоторые арендаторы идут в силу тяжелого положения в целом в стране

Фото: Максим Платонов

Сейчас в Казани многие собственники предлагают в аренду однокомнатные квартиры по сниженным ценам. На уступки некоторые арендаторы идут в силу тяжелого положения в целом в стране, сообщила «Реальному времени» член ассоциации «Казанский риелтор» Аделия Чекаева.

— У нас, в Казани, сейчас многие собственники предлагают в аренду однушку по сниженным ценам. Например, квартиру с более-менее хорошим ремонтом в свежем доме можно снять за 30 тыс. рублей, плюс квартплата, — сказала собеседник издания.

Она отметила, что аналогичная ситуация «со скидками на аренду» наблюдалась в России во время пандемии коронавируса. Однако многое зависит от самого владельца: некоторые идут на уступки, а некоторые — нет.

Подробнее о том, как изменились цены на аренду однушек в феврале, как долго будут снижаться арендные ставки и в каких районах Казани стоит рассчитывать на падение цен даже в туристический сезон, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров