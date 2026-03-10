Новостройки Татарстана подорожали на 3,5% за последние три месяца 2025 года

При этом цены на вторичку практически не изменились

Фото: Динар Фатыхов

По итогам IV квартала 2025 года средняя стоимость кв. м в новостройках Татарстана составила 204,9 тыс. рублей за «квадрат» в среднем. Это на 3,5% больше по сравнению с III кварталом того же года, следует из данных Татарстанстата.

Если рассматривать стоимость по отдельным типам квартир, то в элитных новостройках республики кв. м стоит 273 тыс. рублей, квартиры с улучшенной планировкой в новых домах обойдутся 216,6 тыс., а среднего качества — 158,3 тыс. рублей.

В свою очередь, на вторичном рынке по итогам IV квартала 2025 года средняя стоимость кв. м составила 155,6 тыс. рублей за «квадрат». Это всего на 0,2% больше по сравнению с III кварталом того же года.

Что касается цен на отдельные типы квартир, то квартиры в элитной вторичке стоят 197 тыс. за 1 квадратный метр, улучшенной планировки — 171 тыс., среднего качества — 148 тыс., а низкого качества — 125,5 тыс.

Ранее сообщалось, что Казань и Челны не попали в топ-20 городов России, где строят больше всего жилья.

Никита Егоров