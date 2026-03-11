В Казани из‑за ДТП с трамваем остановили движение нескольких маршрутов
Задержка может продлиться ориентировочно 2 часа
В Казани временно приостановили движение трамвайных маршрутов №1, 5, 5а и 7. По информации Комитета по транспорту города, задержка может продлиться ориентировочно 2 часа.
Причиной остановки движения стало ДТП с участием трамвая на улице Поперечно‑Базарная. На месте происшествия работают аварийные службы МУП «Метроэлектротранс».
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, сегодня в Казани произошел инцидент с трамваем маршрута №5а. На проспекте Победы, в районе дома №226а, в вагоне вышел из строя преобразователь напряжения. Это привело к короткому замыканию, кратковременному возгоранию на крыше и задымлению крышного оборудования.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».