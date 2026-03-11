Новости общества

В Казани из‑за ДТП с трамваем остановили движение нескольких маршрутов

11:23, 11.03.2026

Задержка может продлиться ориентировочно 2 часа

Фото: Динар Фатыхов

В Казани временно приостановили движение трамвайных маршрутов №1, 5, 5а и 7. По информации Комитета по транспорту города, задержка может продлиться ориентировочно 2 часа.

Причиной остановки движения стало ДТП с участием трамвая на улице Поперечно‑Базарная. На месте происшествия работают аварийные службы МУП «Метроэлектротранс».

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, сегодня в Казани произошел инцидент с трамваем маршрута №5а. На проспекте Победы, в районе дома №226а, в вагоне вышел из строя преобразователь напряжения. Это привело к короткому замыканию, кратковременному возгоранию на крыше и задымлению крышного оборудования.

Рената Валеева

