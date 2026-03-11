В Госдуму внесут законопроект о службе призывников в пожарных подразделениях МЧС

Инициатива фактически возвращает опыт, накопленный как в советское, так и в постсоветское время

Фото: Артем Дергунов

В ближайшее время в Госдуму планируют внести законопроект, предусматривающий направление части призывников на срочную службу в пожарные подразделения МЧС. Об этом сообщил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с «Интерфаксом».

По словам депутата, документ находится на завершающей стадии экспертной оценки. Инициативу поддерживают МЧС и Минобороны.

Выборный подчеркнул, что в случае принятия законопроекта на этапе рассмотрения в первом чтении будут подготовлены соответствующие подзаконные нормативно‑правовые акты. Именно они позволят определить точное количество призывников, которые будут направляться в пожарные подразделения.

Депутат отметил, что подобная практика уже существовала ранее: в пожарных подразделениях служили лица, призываемые на срочную службу в Минобороны. По словам Выборного, инициатива фактически возвращает опыт, накопленный как в советское, так и в постсоветское время.

Рената Валеева