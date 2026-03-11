Роспотребнадзор Татарстана рассказал о ситуации со свиным гриппом

За прошедшую неделю зарегистрировали 11,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом

Фото: Артем Дергунов

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Татарстане продолжает развиваться в рамках сезонных показателей, указали в Роспотребнадзоре по Татарстану.

За прошедшую неделю в Татарстане зарегистрировали 11,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Это на 3,9% меньше по сравнению с предыдущей неделей и на 47,9% ниже эпидемического порога.

На десятой неделе текущего сезона доля гриппа составила 21,9%, при этом доминирующим остается вирус гриппа А.

Для сравнения, на прошлой неделе количество заболевших составило 12,1 тыс. человек, что на 45,7% ниже эпидемического порога и также демонстрирует положительную динамику снижения.



По данным главного внештатного специалиста Минздрава РТ по иммунопрофилактике и эпидемиологии Дмитрия Лопушова, в текущем сезоне в Татарстане преобладает штамм гриппа A(H3N2), при этом отмечается постепенное снижение его активности.

— Эти штаммы даже при более медленном распространении потенциально могут спровоцировать новую волну заболеваемости в весенний период, — заявили в ведомстве.

Рената Валеева