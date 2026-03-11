Кабмин Молдавии одобрил выход из ключевых договоров СНГ — страна фокусируется на интеграции с ЕС

Страна, наряду с Украиной, получила статус кандидата на присоединение к ЕС в 2022 году

Кабмин Молдавии одобрил решение о выходе из ряда базовых договоров Содружества Независимых Государств (СНГ) — соглашения о создании Содружества, устава и Алма‑Атинской декларации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, предоставленные госсекретарем Сергеем Миховым.

Этот шаг происходит на фоне продолжающихся переговоров Молдавии о вступлении в Европейский союз. Страна, наряду с Украиной, получила статус кандидата на присоединение к ЕС в 2022 году, а официальные переговоры стартовали летом 2024 года.

Президент Майя Санду в эфире телеканала «Журнал TV» прокомментировала перспективы евроинтеграции. Она подчеркнула, что даже получение членства в ЕС не гарантирует стране полной безопасности в условиях глобальных конфликтов и не решит автоматически все экономические проблемы. По словам президента, в руководстве Евросоюза существуют разногласия относительно дальнейшего расширения и формата приема новых стран, включая Молдавию, которая рассматривается в одном пакете с Украиной.

Тем не менее Санду заявила о готовности Молдавии вступить в ЕС даже с ограниченными правами.



Рената Валеева