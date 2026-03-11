Российские войска взяли под контроль село Червоная Заря в Сумской области

Село примыкает к границе России со стороны Курской области

Фото: Артем Дергунов

Вооруженные силы России в ходе активных наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Успеха на данном направлении добились подразделения группировки войск «Север». Село примыкает к границе России со стороны Курской области.

— Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области, — говорится в официальной сводке оборонного ведомства.

Напомним, в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 185 украинских беспилотников самолетного типа.

Рената Валеева