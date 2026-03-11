Bloomberg: Иран лишился более 90% ракетных пусковых установок

Число запусков беспилотников снизилось на 83% по сравнению с первыми днями конфликта

Фото: Артем Гафаров

В ходе текущих боевых действий Иран потерял более 90% своих пусковых установок для ракет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

Как отмечает издание, США и Израиль изменили стратегию, «усвоив урок» после масштабной эскалации летом 2025 года. Теперь основной упор делается не на перехват самих ракет, а на уничтожение стартовых площадок, пусковых установок и командных пунктов. Согласно анализу, именно установки являются самым уязвимым звеном иранского ВПК.

Ранее израильский телеканал I24 заявлял об уничтожении 60% иранских пусковых установок и систем ПВО. В свою очередь, Пентагон фиксирует резкое снижение активности противника: число запусков иранских ракет упало на 90%, а беспилотников — на 83% по сравнению с первыми днями конфликта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее Иран обозначил три требования, при выполнении которых Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Соединенными Штатами.

Напомним, военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля 2026 года. Массированным ударам подверглись крупнейшие города страны, включая Тегеран. В ходе первого дня боевых действий погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ответ на это Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале масштабного возмездия, атаковав территорию Израиля, а также объекты в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Иордании.

Рената Валеева