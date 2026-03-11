Посольство России в Катаре дало рекомендации, как покинуть страну при закрытом небе

Уезжать из страны стоит наземными маршрутами

Из‑за решения катарских властей закрыть небо вывозные рейсы из Дохи в настоящее время невозможны, указало посольство России в Катаре.

В связи с этим там рекомендуют рассматривать наземный маршрут для самостоятельного или организованного выезда из Катара — через Саудовскую Аравию с последующим вылетом из аэропортов Эр‑Рияда (600 км от Дохи), Даммама (350 км), Джидды (1550 км) либо через ОАЭ — из аэропортов Абу‑Даби (600 км) или Дубая (720 км).



Для выезда через Саудовскую Аравию необходимо пересечь сухопутный погранпереход «Абу Самра» на катарско‑саудовской границе. Российским гражданам для этого требуется действующая виза в Саудовскую Аравию. Ее можно оформить онлайн или на границе.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Стоимость визы, включая страховку, составляет около $120, оплата принимается только банковской картой.



Катарские власти настоятельно рекомендуют туристам покинуть территорию страны в ближайшее время.

Туристам из Татарстана, находящимся в ОАЭ, Саудовской Аравии, Омане, Катаре, Бахрейне и Кувейте, Госкомитет РТ по туризму рекомендовал следовать установленной инструкции и действовать в соответствии с текущей ситуацией.



Рената Валеева