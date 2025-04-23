В Госдуму внесли законопроект, запрещающий рекламу эзотерических услуг
В Госдуму внесли законопроект, который предлагает запретить рекламу эзотерических и энергетических услуг. Документ зарегистрировали в базе данных парламента.
Законопроект вводит четкие определения для различных эзотерических практик, таких как астрология, биоэнергетика и другие.
— Услуги, предоставляемые такими специалистами, не имеют научного обоснования и не признаются медицинскими, — говорится в пояснительной записке.
Также подчеркивается, что большинство людей воспринимают эти услуги как обман. Законопроект не затрагивает деятельность религиозных организаций традиционных конфессий.
В Госдуме считают, что эзотерические услуги по экономическим последствиям более опасны, чем другие виды мошенничества. По информации зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, за 2024 год россияне потратили 2,4 трлн рублей на услуги экстрасенсов, гадалок, ведьм, астрологов и тарологов. На последних приходится около 1—2% от общего объема. Подробнее — в материале «Реального времени».
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