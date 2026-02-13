ЦБ снизил прогноз цен на российскую нефть на ближайшие три года

Ожидаемая цена нефти марки Urals в 2026 году составит $45 за баррель, что на $10 ниже предыдущего прогноза

Фото: Артем Дергунов

Центробанк России пересмотрел прогноз стоимости нефти для целей налогообложения на ближайшие годы.

Согласно новому среднесрочному прогнозу регулятора, ожидаемая цена нефти марки Urals в 2026 году составит $45 за баррель, что на $10 ниже предыдущего прогноза.

Значительное снижение прогнозов наблюдается и на последующие годы. Если ранее ожидалось, что цена будет держаться на уровне $60 за баррель, то теперь прогноз скорректирован:

для 2027 года — $50 за баррель;

для 2028 года — $55 за баррель.

Важно отметить, что с февраля 2025 года ЦБ РФ изменил методологию прогнозирования, перейдя с цены марки Brent на расчет средней стоимости нефти Urals, которая используется для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

В январе на РЖД погрузка нефти и нефтепродуктов составила 1 млн тонн.



Наталья Жирнова