ЦБ снизил прогноз цен на российскую нефть на ближайшие три года
Ожидаемая цена нефти марки Urals в 2026 году составит $45 за баррель, что на $10 ниже предыдущего прогноза
Центробанк России пересмотрел прогноз стоимости нефти для целей налогообложения на ближайшие годы.
Согласно новому среднесрочному прогнозу регулятора, ожидаемая цена нефти марки Urals в 2026 году составит $45 за баррель, что на $10 ниже предыдущего прогноза.
Значительное снижение прогнозов наблюдается и на последующие годы. Если ранее ожидалось, что цена будет держаться на уровне $60 за баррель, то теперь прогноз скорректирован:
- для 2027 года — $50 за баррель;
- для 2028 года — $55 за баррель.
Важно отметить, что с февраля 2025 года ЦБ РФ изменил методологию прогнозирования, перейдя с цены марки Brent на расчет средней стоимости нефти Urals, которая используется для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
