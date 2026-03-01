Рустем Исмагилов: «Верю только своим рукам и вашему ребенку»

Детский хирург с 40-летним стажем — о том, как всю жизнь посвятил помощи людям

Фото: Динар Фатыхов

Рустем Харисович Исмагилов — детский абдоминальный хирург, заслуженный врач Республики Татарстан. В далеком 1986 году он пришел интерном-хирургом в Детскую республиканскую клиническую больницу. Здесь работает до сих пор. Доктор выполняет несколько сотен операций в год — на его счету многие тысячи спасенных детей. Вместе с коллегами он спасал одного из самых «тяжелых» детей из 175-й гимназии, сорок лет делает неотложные и плановые операции, владеет всем спектром детской абдоминальной хирургии. Помогать, лечить было его детской мечтой — и он ее исполнил. О том, как изменилась за сорок лет детская хирургия, почему с детьми нужно разговаривать, как любить свою профессию, — в его портрете для «Реального времени».

«Хотелось помогать кому-то, лечить кого-то»

Рустем Харисович Исмагилов родился и вырос в небольшой деревне Кутлушкино в Чистопольском районе. Он — один из четверых детей в семье сельских педагогов. Доктор рассказывает, что, наверное, это родители повлияли на то, как сложился его характер и убеждения:

— Хотелось помогать кому-то, лечить кого-то!

Поэтому, окончив восьмилетку, в 1971 году юноша поступил в Чистопольское медицинское училище, на фельдшерское отделение. В марте 1975-го, по окончании учебы, уехал в Пестрецы работать в ЦРБ фельдшером, но поработать успел лишь два месяца. В мае он отправился в армию — служил в Москве, а потом в Обнинске, служил в санчасти.

В 1977-м, после демобилизации, молодой фельдшер решил продолжить медицинскую карьеру. Его целью было высшее образование. Он устроился работать на станцию скорой помощи в Казани, а параллельно попытался поступить в мединститут. Получилось это сделать только с третьего раза — так 23-летний молодой человек стал студентом-первокурсником педиатрического факультета. Все это время он продолжал работать на скорой, не оставил дежурства и на время учебы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Работал в разных бригадах: в кардиологической, в бригаде интенсивной терапии. Зимой и летом выезжали на вызовы с реанимационной бригадой — у нас был тяжеленный восьмикилограммовый кардиограф, носили его с собой в чемоданчике. Разное видели. Помню, как-то в день Сабантуя поезд сшиб женщину на железнодорожных путях недалеко от Лебяжьего озера. Понятно, что там нужно было и руку, и ногу ампутировать. Но она еще дышала, мы ее быстренько положили в машину и мчались со скоростью 120 километров в час… Я на ходу ей поставил капельницу, мы начали инфузионную терапию, сделали перевязки. И довезли ее живой до Института травматологии, который тогда работал на улице Горького. К сожалению, она потом все равно скончалась — у нее были слишком обширные травмы. Был и случай, когда прямо в машине пришлось наложить трахеостому мужчине, который пытался покончить жизнь самоубийством. И мы довезли его до шестой горбольницы… Разные были ситуации, активно приходилось работать. Романтика такая специфическая, — вспоминает доктор.

И несмотря на всю драматичность работы на скорой помощи, за все шесть лет учебы в институте у молодого фельдшера ни разу не возникло мысли уйти на работу в более спокойное место. Он спасал людей, как и хотел с детства. И даже когда в 1985 году поступил в интернатуру по детской хирургии на базе ДРКБ, все равно попросился еще на год остаться врачом на скорой помощи — брал дежурства до окончания учебы.

«Каждый ребенок — это чье-то счастье»

Хирургию Рустем Харисович выбрал, потому что хотелось видеть результат своего труда здесь и сейчас: по его словам, пациенты хирурга прямо перед доктором начинают выздоравливать. Уходят на своих ногах, если операция прошла хорошо. Терапия — более долгий путь, здесь другие подходы и нужно терпение со стороны доктора.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А вот рассуждая о том, почему он выбрал всю жизнь лечить детей, а не взрослых, доктор рассуждает: дети для него — это высшая ценность. Во время работы на скорой Рустем Харисович выезжал и к детям, и ко взрослым. И еще тогда понял, что дети для него милее. Ему и говорить с ними интереснее — наш герой признается, что получает удовольствие, общаясь с маленькими пациентами. Когда доктор нашел общий язык с ребенком, в свою очередь, и родители понимают, что он не просто так работает. Что он душой в этом процессе. А значит, верят врачу. Это очень важно для выздоровления ребенка — когда между врачом, пациентом и его родителями складывается доверительная и конструктивная беседа.

Этот разговор с родителями должен уметь построить каждый педиатр. Особенно если это хирург. Ведь вряд ли мама ребенка, которому предстоит сложная операция, будет находиться в спокойном расположении духа. Как ее успокоить? Как говорить с ней о том, что будет происходить и к чему готовиться? За сорок лет Рустем Харисович наработал свои подходы к родителям пациентов. Он объясняет признаки заболевания, описывает, какие есть методы лечения, какие из них показаны ребенку. Чуть ли не на пальцах объясняет, что именно не так и как это исправить. Своей мягкой, доброй харизмой он будто бы обволакивает человека, и ему хочется верить: все будет хорошо.

— И вот еще что важно: каждый ребенок — это чье-то счастье. Иногда родители мне говорят: «Спасите его, он у нас единственный». А я отвечаю: «Лишних детей не бывает ни у кого. Для меня все пациенты одинаково важны, будь этот малыш у вас единственным или одним из двенадцати. Я всегда, для каждого пациента делаю все, что в моих силах». Может быть, из-за этого я до сих пор здесь работаю — как в 1986 году встал здесь за хирургический стол, так за ним до сих пор и остаюсь, — рассуждает Рустем Харисович.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но, конечно, общую проблему общества — неуважительное отношение к докторам — он замечает, как и большинство медиков его поколения.

— Люди иногда себя ведут, как будто они в дом быта пришли и услугу заказывают. Сейчас таких много стало родителей. Бывает, что они интернет прочитали и начинают мне говорить, как операция делается. Или требуют с точностью до минуты сообщить, во сколько окончится операция — а этого ведь никто предсказать не может. Мы не боги, мы исходим из того, что есть. А я гадать не буду — я не цыган и не Кашпировский, чем это кончится, сказать не могу. Верю только своим рукам и вашему ребенку, из этого и исхожу, — задумчиво говорит доктор.

«Я всегда хотел быть обычным доктором, который работает руками»

В ДРКБ доктор уже сорок лет. Сначала работал дежурантом, потом — хирургом в приемном покое и в консультативной поликлинике. С 1987 года работает в хирургическом отделении №1 — здесь проводятся неотложные операции абдоминального профиля. За четыре десятилетия Рустем Харисович стал учителем для многих известных татарстанских докторов. В их числе, например, и заместитель главврача ДРКБ по хирургии Михаил Поспелов. Наш герой признается: не раз за долгую карьеру ему предлагали место поспокойнее. И на руководящие должности тоже приглашали. Но он всегда отказывался — видел себя рядовым врачом, который каждый день делает операции детям.

— Натура у меня такая, — улыбается Рустем Харисович. — Никогда не любил командовать, да и не умел. Не хотелось мне начальником быть, я всегда хотел быть врачом, обычным доктором, который работает руками. И головой, конечно. Идти вперед, дальше. Самому отвечать за результат своего труда.

За год доктор выполняет несколько сотен операций. Его стихия — абдоминальная хирургия. Аппендициты, травмы внутренних органов, разрывы кишечника, селезенки, печени, непроходимость кишечника, прободные язвы и многое, многое другое. Словом, весь спектр хирургии брюшной полости.

За сорок лет эта сфера, конечно, сильно изменилась. Сегодня хирурги работают с новейшим инструментарием, расширился спектр диагностических возможностей, ушли далеко вперед врачебные подходы. К примеру, травматические повреждения селезенки в ряде случаев можно вылечить консервативно. А тридцать лет назад таких пациентов оперировали в 100% случаев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Как к драгоценности относишься к тканям и органам, на которых работаешь»

ДРКБ — центральная детская клиника республики. Здесь сконцентрированы компетенции докторов всех специальностей, в том числе хирургов. И эти компетенции всегда нужны коллегам в районах, ведь эта клиника — по сути, истина в последней инстанции для республиканской детской медицины.

Рустем Харисович вспоминает, как работали с районами Татарстана «выездными сменами»: к примеру, доктор из ДРКБ на один или два дня выезжал на работу в прикрепленный район, чтобы там провести десяток — полтора плановых операций детям. Выезжал Рустем Харисович в Новошешминскую, Азнакаевскую, другие небольшие татарстанские ЦРБ.

— Там общие хирурги вместе с педиатрами подготавливали 10—20 детей на операцию — это все были в основном небольшие вмешательства. Грыжи, например. В последний раз, например, я оперировал 18 детей за одну такую поездку. Нам даже сестра-хозяйка сначала сказала, что у нее белья столько не осталось, чтобы всем после операции выдать. Но как-то в итоге все нашли, — рассказывает хирург.

Санавиация — еще одна часть работы хирургов из РКБ. Детского хирурга везут в район, если нужно экстренно провести операцию ребенку, состояние которого не позволяет транспортировать его в Казань. Один из последних таких вылетов на вертолете был на автомобильную аварию, во время которой у ребенка случился разрыв печени. Рустем Харисович прилетел, остановил кровотечение, сделал тампонаду, стабилизировал состояние пациента, снял угрозу для жизни. А на следующий день, когда позволило состояние ребенка, привез его в Казань и сделал повторную операцию. Сейчас с маленьким пациентом все хорошо.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Возрастной спектр пациентов нашего героя — от двух месяцев до 17 лет включительно.

— Руки-то у нас привычные. Одинаково относишься на самом-то деле ко всем — и к маленьким, и к большим. Как к драгоценности относишься к тканям и органам, на которых работаешь, — объясняет Рустем Харисович. — А когда младенец перед тобой — ну, конечно, ты всегда четко понимаешь, что это маленький человек. Он слабый, нестабильный — и он в опасности. А я должен ему помочь.

Абдоминальные детские хирурги выполняют еще и гинекологические операции — в отделении есть койки и под эту патологию. К примеру, как-то раз доктор удалял 17-летней девушке опухоль яичника весом в 7 килограммов! Причем сделать подобную операцию нужно так, чтобы по возможности сохранить репродуктивную функцию — ведь впереди у пациентки целая жизнь!

За сорок лет Рустем Харисович прооперировал бесчисленное множество детей. Вырастая, многие из них помнят своего врача. И иногда получается так, что он лечит и второе, и даже третье поколение своих пациентов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Все бывает. Год назад иду я в операционную, а в коридоре рядом с каталочкой женщина стоит. И говорит мне: «Ой, Рустем Харисович, вы еще работаете? Вы ведь в 1989 году меня оперировали!» Мы разговорились — она к нам с младшей дочкой приехала, та бусинку в нос себе затолкала, с ней наши отоларингологи работали. У этой женщины уже трое детей. И я так обрадовался! Думаю: значит, я все правильно сделал, раз у нее хорошо жизнь сложилась. Но, конечно, всех пациентов и не упомнишь. Иногда ко мне приходят и говорят: «Вы когда-то маму мою оперировали». Ну, наверное, оперировал, — смеется доктор.

«Мы шесть часов без остановки его оперировали. И спасли!»

Жалко ли хирургу ребенка, которого он берет на операционный стол? Рустем Харисович признается: в такие моменты важно быть собранным и работать уверенно. Чувство горечи, острой жалости, обиды включается, если доктор понимает, что помочь не смог. Неблагоприятные исходы бывают редко — но они все-таки бывают.

Наш герой вспоминает одного своего пациента — пятилетнего мальчика с онкологическим заболеванием. Он проснулся ночью и сказал доктору: «Я хочу видеть папу, потому что ухожу в землю». Срочно вызвали отца, тот успел приехать, чтобы попрощаться с сыном. Через несколько часов ребенка не стало. И несмотря на то, что врачи понимали всю тяжесть и трагизм заболевания, Рустем Харисович признается, что эта ситуация была для них обидной до слез.

А бывают и внезапные случаи, «гром среди ясного неба». Доктор вспоминает еще одну смерть — сбитого на велосипеде ребенка. Три часа они вместе с сосудистым хирургом пытались его спасти, но травмы были слишком тяжелыми.

— Он остался у нас на операционном столе. А я сижу в операционной и говорю: «Нас ведь там ждут его родители. Как я должен им об этом сказать?» Вот такие случаи — обидные. Вот это — самое тяжелое, — говорит доктор.— И ты постоянно это в голове проворачиваешь. Домой приходишь — и как будто посекундную запись просматриваешь в своей голове: каждую секунду операции. Все ли ты правильно делал? Как ты мог еще действовать?

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Рустем Харисович со своим огромным опытом и профессионализмом был одним из врачей, которые спасали детей после расстрела в 175-й казанской гимназии. Более того, это он оперировал девятилетнего мальчика, самого младшего из всех «тяжелых» пациентов, поступивших в ДРКБ в тот черный день. Этот ребенок поступил в клинику в состоянии агонии — его реанимировали в машине по пути в больницу, но в приемном покое он снова начал уходить. После того, как во второй раз реаниматологи вернули ребенка с того света, бригада хирургов приняла его в операционной.

— Я с утра был на работе. Вдруг мне Михаил Сергеевич (Поспелов, заместитель главврача ДРКБ по хирургии, — прим. ред.) звонит: «Мойся срочно!» Я спросить не успел даже, что случилось, побежал в операционную, намылся. А там на столе этот ребенок, умирающий. Мы шесть часов без остановки его оперировали. И спасли! — вспоминает доктор.

«Реальное время», напомним, подробно рассказало о том, как работали в тот страшный день врачи в ДРКБ. Та ситуация стала тяжелым испытанием для докторов — они сдали экзамен не только на профессионализм, но и на силу характера. Рустем Харисович объясняет, что каждый день в ДРКБ оперируют детей, живущих в мирное время. Здесь не сталкиваются с огнестрельными ранениями. И хотя курс военно-полевой хирургии он прошел и успешно сдал в бытность студентом, но в своей большой врачебной карьере с этим практически никогда не сталкивался. В ситуации с расстрелом школы пришлось срочно переключиться с мирного положения на военное.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«У меня нет другой профессии»

Жена доктора — тоже медик. Она 40 лет проработала на скорой помощи. Рустем Харисович с улыбкой вспоминает, что было время, когда они виделись с супругой раз в неделю, когда удавалось одновременно оказаться дома между дежурствами. Детей «сдавали» друг другу по телефону. И, как у многих врачей его поколения, пока наш герой спасал чужих детей, он не заметил, как выросли его собственные сын и дочка.

— Они садились смотреть «Спокойной ночи, малыши» вдвоем, когда были маленькие. Сидят и плачут: «Папа дома — мамы нет. Мама дома — папы нет». А когда выросли, сказали, что не хотят становиться врачами, как мы. «Потому что вас вечно дома нет. И денег тоже вечно нет. Вы собой не дорожите, вечно кого-то спасаете. А про себя в последнюю очередь думаете». Вот такое у них мнение, — разводит руками Рустем Харисович.

Но он не представляет себе другой жизни и другой работы. Несмотря на солидный возраст, он признается: во время операции не чувствуешь ни усталости, ни прожитых лет.

— Когда оперируешь, полностью отдаешься работе. Видишь только операционное поле и только о нем думаешь. А вот когда закончишь, выйдешь из операционной, сядешь на табуреточку — и вдруг чувствуешь, как будто у тебя на плечах сидит кто-то тяжелый, — смеется врач. — Или домой приходишь, чай попьешь и понимаешь, что все-таки устал. Мне уже и жена говорит, и дети: «Всё, хватит, сколько же можно?» А я не могу. У меня ведь нет другой профессии. Что я буду делать — между кухней и телевизором курсировать? Мне эти два пространства и так-то быстро надоедают. Мне хочется поработать руками, подумать. С кем-то поговорить, кому-то написать.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Моя самая большая мечта — чтобы дети не болели. Никогда. Ничем»

Доктор признается: очень любит детей. Как бы они себя ни вели, какими бы ни были. И с тревогой замечает особенность современного общества: по его мнению, родители уделяют мало внимания детям. Думают о том, как их одеть и чем накормить, но не спрашивают, как ребенок провел день. О чем он думает. А ведь детям жизненно важно родительское внимание. Иногда подростки жалуются на боли в животе, лишь бы родители обратили на них внимание, начали о них беспокоиться. С такими пациентами работают психологи ДРКБ — случаи подобные не так редки, как кажется.

— Нужно с детьми разговаривать. Где был, о чем думал, какой фильм посмотрел. А родители накормят ребенка, оденут, гаджет ему в руки сунут, сами электронный дневник проверят. И всё. И сидит ребенок со своим телефоном, слушает какую-то, извините, гадость. С ним за целый день никто не поговорит и ни о чем не спросит. Общайтесь со своими детьми, это очень важно для их здоровья! — призывает Рустем Харисович.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сорок лет каждый рабочий день своими руками Рустем Харисович спасает детские жизни. Он признается: главное в работе для него — вовремя оказать квалифицированную помощь. Лучший момент, который он видит на работе — когда пациент на своих ногах уходит из отделения, выписываясь домой. Тогда он понимает: вот они, плоды его труда. Доктор улыбается:

— В эти моменты я осознаю, что действительно своей работой помогаю людям. У меня никогда не было мыслей о том, чтобы заработать большие деньги. Я сюда каждый день прихожу, потому что это моя работа. А моя самая большая мечта — чтобы дети не болели. Никогда. Ничем!

