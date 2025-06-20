Татарстан отправил в Иран более шести тысяч тонн пшеницы

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Из Татарстана в Иран отгрузили партию пшеницы весом свыше 6 тыс. тонн. Это событие стало возможным благодаря строгим требованиям к качеству и безопасности продукции. Об этом сообщил портал АгроXXI.

Светлана Белова, руководитель инспекции филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане, рассказала, что для отгрузки были оформлены все необходимые документы, включая заключения о фитосанитарном состоянии и протоколы лабораторных исследований.

— Отбор проб и анализ пшеницы на качество и безопасность проводились в соответствии с контрактом, а также с российскими и международными нормами, — подчеркнула она.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

По результатам испытаний эксперты не выявили нарушений, пшеница полностью соответствовала требованиям Ирана, а также Техническому регламенту Таможенного союза. Отгрузка проходила на территории элеваторного комплекса, где были обработаны трюмы судов в соответствии с требованиями иранского карантинного ведомства.

После погрузки специалисты провели процесс обеззараживания зерна, после чего сухогрузы отправились по Волге в Иран.

Иран остается одним из ключевых импортеров российского зерна, на долю которого приходится 75% экспорта в страны исламского мира. В прошлом году из Татарстана в Иран отправлялся только ячмень.

Накануне вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил о прогнозируемом рекордном урожае зерна в России в этом году. По его словам, сбор зерновых может составить не менее 135 млн тонн, что превысит показатели прошлого года.



Анастасия Фартыгина