Россия и Иран вновь открыли авиасообщение после конфликта на Ближнем Востоке

Фото: Максим Платонов

Россия и Иран возобновили авиасообщение, которое было приостановлено из-за конфликта на Ближнем Востоке. Первый рейс из иранского Мешхеда, выполненный авиакомпанией Mahan Air, приземлился в московском аэропорту Шереметьево в 10.22 по московскому времени. Обратный рейс вылетел в Мешхед в 12.00, следует из табло прилетов.

Ранее Росавиация запретила полеты в Иран и через воздушное пространство Иордании, Ирака и Ирана. Эти ограничения действовали до 26 июня. Теперь, когда они истекли, авиакомпания Mahan Air планирует выполнять рейсы на этом маршруте через день.

Все места на первом обратном рейсе уже раскуплены, а билеты на 29 июня из Мешхеда стоят около 35 тыс. рублей с включенным багажом. Из Москвы цена составляет 49 тыс. рублей.

Хотя Росавиация еще не сняла запрет для российских авиакомпаний на полеты в Иран, «Аэрофлот» уже предлагает билеты на рейсы из Москвы в Тегеран на 4 июля и обратно на 5 июля. Стоимость билета в одну сторону начинается от 74,5 тыс. рублей, а обратно — в три раза дешевле.

Напомним, что нападающий казанского «Рубина» Касра Тахери, недавно перешедший в клуб, испытывает трудности с выездом из Ирана. По словам Рахимова, 18-летний футболист не может покинуть страну по определенным обстоятельствам.

Анастасия Фартыгина