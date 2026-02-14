Британия обсуждает с союзниками возможность захвата российских танкеров

Ранее США, Европейский союз и Великобритания ввели санкции против более чем 600 танкеров, обосновывая это их предполагаемой связью с Россией

Министр обороны Великобритании Джон Хили провел переговоры с представителями стран Скандинавии и Балтии по вопросу перехвата танкеров, предположительно связанных с Россией. Встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

В переговорах также участвовал начальник штаба обороны ВС Великобритании Ричард Найтон, который представил различные варианты совместных действий, включая операции по захвату судов. По информации агентства Bloomberg, пока остается неясным уровень вовлеченности США в данную инициативу, однако предполагается определенная координация между американскими властями и другими странами-участницами.

Напомним, что ранее США, Европейский союз и Великобритания ввели санкции против более чем 600 танкеров, обосновывая это их предполагаемой связью с Россией. 7 января США захватили танкер Marinera, который шел под российским флагом. Позднее президент США Дональд Трамп решил освободить двух российских граждан из состава экипажа задержанного нефтяного танкера. 22 января представитель МИД России Мария Захарова возмутилась затянувшейся паузой в урегулировании ситуации с освобождением россиян.

Наталья Жирнова