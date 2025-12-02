Транзитом через Каспий: Свияжск могут включить в морской маршрут до Ирана

Росморречфлот рассматривает Свияжский мультимодальный логистический комплекс в качестве контейнерного хаба для экспорта из Поволжья

Свияжский мультимодальный логистический комплекс переваливает до 390 тысяч тонн грузов в год, но экспортное «плечо» остается слабым. Оживить активность поможет включение острова в морскую контейнерную ветку до Ирана, которую формирует Росморречфлот. «Альтернатива в виде морского маршрута по Каспию необходима, так как простои вагонов на РЖД длятся долго, что влечет штрафы за просрочку», — поддержал инициативу глава Минтранса РТ Фарит Ханифов в разговоре с «Реальным временем». Правда, крупные экспортеры Закамья вряд ли согласятся «загружать» дальний Свияжск, но локация может представлять интерес для других игроков рынка.

Cвияжск как запасной вариант в маршруте на Иран

Россия и Иран обсуждают возможность расширения контейнерного сообщения по Каспийскому морю, выбирая порты для отправки/приема грузов. «В России это может быть не только порт Махачкалы. Возможны маршруты через Свияжск, Санкт-Петербург и другие российские хабы, в том числе те, что находятся на стадии строительства», — сообщил руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко на полях форума «Транспортная неделя — 2025».

Решающим фактором при выборе маршрута станут экономическая целесообразность и удобство логистики отправления с хабов-претендентов. В приоритете находятся морские порты Махачкалы и Астрахани, но для охвата грузов из Поволжья и Центральной России рассматриваются региональные центры.



Глава Росморречфлота заявил, что важно просчитать каждый этап перевозки и определить рентабельность всей логистической цепочки. В случае если транзитные перевозки из портов Махачкалы и Астрахани окажутся нерентабельными, то необходимо рассчитать сквозную экономику, учитывая стоимость транспортировки из Подмосковья, Петербурга и других региональных транспортных узлов, заметил он.

Экономическими расчетами каждого из предложенных вариантов занимаются рабочие группы, уточнили в пресс-службе ведомства. «Выбор оптимального маршрута зависит от объема экспортных грузов в регионе и стоимости транспортировки с конкретной точки отправления», — добавили в Росморречфлоте. Учитывая, что Татарстан — крупный экспортер нефтехимической и химической продукции, то здесь может быть размещен хаб для формирования контейнерных грузов по воде.

Альтернатива по морю спасет от пробок на линиях РЖД

Поиск речных хабов внутри страны связан с достижением договоренностей властей России и Ирана о создании совместного морского консорциума для развития грузоперевозок. Одной из его задач станет унификация тарифов на заход судов в российские и иранские порты. По словам Андрея Тарасенко, существующая разница в тарифах требует регулирования для обеспечения конкурентоспособности контейнерных маршрутов. В Росморречфлоте ожидают запуска контейнерных перевозок по Каспийскому морю в направлении Ирана в 2026 году.

— Свияжск давно стал частью МТК «Север — Юг». Это один из пилотных объектов, который был построен по принципу мультимодальных перевозок. Здесь есть двухкилометровый причал, который может принимать суда типа «река-море» водоизмещением в 5—7 тысяч тонн. Подведены железнодорожные ветки, построен зерновой элеватор, работает много компаний-резидентов, которые как раз таки занимаются перевозками как с реки, так и с железной дороги, — отметил в разговоре с «Реальным временем» глава Минтранса РТ Фарит Ханифов.

По его словам, объем перевозимых по Каспию грузов небольшой, так как большая часть потока приходится на железную дорогу через Казахстан. Оператором выступает «РЖД-Логистика». «Альтернатива в виде морского маршрута необходима, так как простои на РЖД длятся долго, что влечет штрафы за просрочку при доставке грузов», — отметил он, добавив, что эта проблема обсуждалась на встрече с главой «РЖД-Логистики» в Москве.

Правда, крупные экспортеры Закамья вряд ли согласятся «загружать» Свияжск из-за большого расстояния. Как сообщало «Реальное время», те рассматривают железнодорожные перевозки в КНР по территории Казахстана. Но волжская локация может представлять интерес для других игроков рынка.

Сухопутные маршруты в Иран грозят штрафными санкциями Азербайджана

Гендиректор ГК «РусИранЭкспо» Александр Шаров отметил, что страны находятся в начале развития контейнерных перевозок, объемы по Каспийскому морю остаются незначительными.

— В Иране существуют серьезные проблемы с контейнерными перевозками по суше. Компании, занимающиеся этим направлением, сталкиваются с большими штрафами за простой вагонов — $89 в сутки. Именно поэтому «РЖД Логистика» прекратила работу на этом маршруте и переориентировалась на восточное направление. «Трансконтейнер» приостановил перевозки через Иран из-за высоких штрафов со стороны Азербайджана. Кроме того, в эту страну запрещен ввоз химикатов, пропан-бутана и полимеров, — сообщил он.

Открытие морского маршрута по Каспию позволит избежать штрафов. «Тут контейнер сразу попадает на иранскую сторону, где предоставляется бесплатное хранение в порту на срок до двух недель», — уточнил спикер.

Правда, он сомневается, что Свияжск может стать удобной локацией на этом пути. «Организация базирования в Свияжске представляется маловероятной. Путь по Волге вверх занимает около 20 дней, а вниз — 15 дней. Это делает оборот слишком продолжительным. Что касается Махачкалы, то такой вариант возможен. Однако на данный момент там отсутствуют необходимые мощности. В частности, нет специализированных кранов и контейнерного оборудования. Контейнерный терминал находится в зачаточном состоянии», — перечислил Шаров. К слову, у СММЛК также отсутствует контейнерный терминал. «Это следующий этап развития комплекса», — уточнили в пресс-службе УК «Ядран».

Ограничения на транскаспийском направлении МТК «Север — Юг» сохраняются

Национальный менеджер по интермодальным транспортировкам NOYTECH Supply Chain Solutions Федор Токарев считает, что открытие морской контейнерной ветки через Иран сократит время доставки грузов между Индией и Россией. «Но при условии решения вопросов использования единого контейнерного парка на всем маршруте, без необходимости перетарок, наличия достаточного количества специализированных судов-контейнеровозов в Каспийском море и унификации, облегчении транзитных таможенных процедур на всем маршруте перевозки», — перечислил он.

Логистические ограничения на транскаспийском направлении МТК «Север — Юг» сохраняются на протяжении многих лет, заметил он. Недостатки транспортной инфраструктуры: нет специализированных судов на Каспии, ограничения по осадке — уровень воды в Каспийском море, заиливание канала и осложнение судозаходов на терминалы Астрахани в зимний период, недостаток хорошо оборудованных контейнерных терминалов в этом регионе. Если появится единый оператор с контейнерным флотом, который сможет оперативно обеспечить надежность, регулярность, стабильность, предсказуемость сервисов на этом маршруте, то грузовая база будет расти при благоприятных геополитических условиях, считает эксперт. По его словам, в этом случае будет расти и транзит через Иран со странами всего Аравийского полуострова, Восточной Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии.