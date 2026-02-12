Крупным российским автопроизводителям предоставили отсрочку по утильсбору до декабря

Минпромторг РФ сообщил ТАСС о решении правительства предоставить отсрочку по уплате утилизационного сбора крупнейшим отечественным производителям транспортной и специальной техники.

Согласно документу, компании, производящие автомобили, сельскохозяйственную, строительно-дорожную и коммунальную технику, а также прицепы, смогут перенести уплату утильсбора за четвертый квартал 2025 года и первые три квартала 2026 года на декабрь 2026 года.

В министерстве пояснили, что данная мера направлена на поддержание финансовой стабильности предприятий отрасли. Особенно актуальным это решение стало в условиях высоких ставок по кредитам и необходимости обслуживания существующих кредитных обязательств.

— Принятое решение позволит высвободить оборотные средства для реализации инвестпрограмм, опережающих закупок комплектующих, своевременной выплаты заработной платы сотрудникам, тем самым обеспечивая ритмичную работу конвейеров, — сообщили в министерстве.

Наталья Жирнова