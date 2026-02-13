Алексей Миллер сохранил пост главы «Газпрома»

Новый контракт с действующим руководителем рассчитан на пятилетний срок

Совет директоров ПАО «Газпром» принял решение о переизбрании Алексея Миллера на должность председателя правления компании. Информация об этом была официально опубликована в телеграм-канале компании.

Новый контракт с действующим руководителем рассчитан на пятилетний срок. Его действие начнется 31 мая 2026 года. Решение о переизбрании связано с истечением предыдущего срока полномочий Миллера.

Наталья Жирнова