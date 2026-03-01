Джамбул в Стране Советов

В Казани показали фильм «Джамбул. Новая эра» о великом акыне Казахстана, продемонстрировав, как можно показывать национальных героев

Досжан Жанботаев в роли Джамбула. Фото: предоставлено пресс-службой «Татаркино»

В кинотеатре «Мир» представили одну из самых громких премьер казахского кинематографа последних лет — «Жамбыл. Жаңа дәуір» («Джамбул. Новая эра») — об акыне, народном поэте Жамбыле Жабаеве (как часто пишут в России — Джамбуле). Он демонстрирует, как можно интересно показать национальных героев в жанре динамичного кино.

99-летний герой

Это дебют режиссера Жандоса Кусаинова. Фильм об одном из самых известных поэтов Казахстана начали снимать в октябре 2021-го, а впервые показали три года спустя. Он описывает последние 9 лет жизни акына.

Джамбул родился в 1846-м. В юности он кочевал с домброй, сочинял стихи, импровизировал, запоминал древние эпосы, учился у знаменитого акына Суюнбая.

Немало среди его текстов произведений, прославляющих коммунистический строй. Также существует несколько теорий, что в это время за Джамбула писали другие поэты, а он сам лишь выступал в роли старца, полностью принявшего новую власть. Позже эти слухи публично опровергались.

К слову, первый казахский цветной художественный фильм, вышедший в 1953-м, называется «Джамбул».

На противопоставлении нравов казахской степи XIX века и советских реалий ХХ века движется фильм. Поэта играют два человека, молодого — Асылбек Айтиш, а пожилого — Досжан Жанботаев. При этом картина не является, конечно, точным воссозданием событий, а передает основную тему — противостояния мастера устного жанра, воспитанного в степях, и тоталитарной системы, которая работает методом кнута и пряника.

Как говорил режиссер, сценарий он готовил восемь месяцев и переписал 16 раз. Действие и стартует в 30-е годы со всеми элементами той эпохи, но ощущение, что зритель попадает не на слет акынов, а на бардовский вечер. Джамбул начинает рассказывать эпос «Суранши-батыр» — и он тут же разворачивается перед зрителями. Получается, и слушатели на концерте увлеченно смотрят «фильм». Батальные сцены снимались близ села Мынбаево в Жамбылском районе Алматинской области.

Джамбул и Жагыпар. предоставлено пресс-службой «Татаркино»

Под крылом власти

Про поэта узнает Сталин, который звонит Левону Мирзояну (Фархад Махмудов). Когда тот был секретарем Казахстанского крайкома ВКП(б) и первым секретарем ЦК КП(б) Казахстана, прошел первый съезд писателей Казахстана, появились музыкальный театр, филармония, вернулось наследие Абая.

Джамбула решают взять под советское крыло. В частности, у него появляется секретарь-водитель Кабдилман Кадыров (Алмас Шаяхметов). Также за поэтом следит литератор

Иосиф Гильман (Филипп Волошин), кстати, прекрасно говорящий по-казахски. Отвечает за Джамбула и революционер Ораз Жандосов (Асан Мажит).

Джамбул поет, Кабдилман пишет, стихи переводят — а потом правят строчки, заменяя «Всевышнего» — «Сталиным». Когда поэт выражает протест, начинают арестовывать его близких. В частности, Жандосова подводит то, что у него есть фотография Джамбула во время празднования юбилея Романовых.

Линия XIX века показывает Джамбула молодым. Он дружит с Жагыпаром, который однажды возвращает им украденных лошадей (в это время его товарищ слушает, как акын исполняет эпос «Едиге батыр»). Ничего нет у Джамбула, кроме песен и таланта. Он побеждает других акынов в айтысах, импровизированных состязаниях, отдает бедняку своего коня, крадет любимую девушку, навлекая на себя гнев ее сородичей, не стесняется критиковать царское правительство...

В фильме много людей в костюмах предоставлено пресс-службой «Татаркино»

«Я, вообще, существую?»

Даже в старости Джамбул остается острословом. Он говорит чиновникам: если партия надеется на старика, то шаткая эта партия. «Я, вообще, существую?» — говорит он опекунам. В знак протеста поджигает палатку, где хранятся его стихи. Но потом ему внушают: все здесь — собственность Советов. Поэтому он-таки благодарит в сказочной Москве Сталина, живет в специально отстроенном доме.

Между тем его «опекуны» утверждают: можно что угодно писать от имени Джамбула, он же импровизатор!

Приходит зима, начинается война, попало под репрессивный каток противоречивое окружение Джамбула, его дети отправились на фронт. По сути, он переживает всех прочих героев. Джамбул ушел из жизни 22 июня 1945 года.

Наверняка в самом Казахстане по-разному оценивают этот фильм (в Сети можно найти отзывы, которые называют фильм началом новой эпохи, а в других режиссера стыдят за сценарий). Но такое кино точно интересно смотреть со стороны.

Фильм радует мягкими цветами, масштабными сценами и достоверной (с зарубежной точки зрения) передачей казахского быта. Молодой зритель может считать, что акыны — своего рода рок-звезды той эпохи, а соревнования по импровизации сравнивать с нынешними рэп-баттлами. Здесь есть любовная линия, есть хорошие люди и мерзавцы, есть герои, которых нельзя оценивать однозначно. Режиссер показывает персонажей тоталитарной системы, но его сюжет фокусируется на Джамбуле, человеке, которые существует в двух эпохах, является носителем мудрости и правды, которые не скроешь пропагандой. Особенно приятно смотреть это кино после байопика о Мусе Джалиле. Главное отличие казахстанского кино от татарстанского — после просмотра картины о Джамбуле о нем узнаешь достаточно, чтобы оценить героя по достоинству и прочитать о нем больше.