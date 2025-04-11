Мэры Казани и Тегерана подписали соглашение об установлении дружественных отношений

Казань и Тегеран планируют укрепить сотрудничество в различных сферах. Ильсур Метшин, мэр Казани, и Алиреза Закани, мэр Тегерана, подписали соглашение, которое предполагает обмен опытом в области экономики, культуры, спорта, туризма, здравоохранения и образования. Это первый шаг на пути к более тесному взаимодействию между городами, сообщили в исполкоме города.

Подписание соглашения стало частью работы в рамках российско-иранского стратегического партнерства, договор о котором был заключен 17 января 2025 года.

Казань и Тегеран уже имеют опыт сотрудничества в рамках международных организаций. Например, Казань активно участвует в деятельности «Азиатского Форума мэров», штаб-квартира которого находится в Тегеране. В мае 2023 года в Казани прошло заседание исполнительного бюро этой организации с участием представителей России, Ирана, Турции, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Абхазии и Армении.

Представители Тегерана регулярно участвуют в крупных международных мероприятиях, проводимых в Казани. Среди них — круглый стол мэров в рамках международного форума Kazan Digital Week в 2022 году, международный архитектурно-строительный форум «Казаныш» в 2023 году и учредительное собрание Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ в 2024 году.

В свою очередь, делегация Казани приняла участие в Первом фестивале и выставке городов-побратимов Тегерана в 2022 году. А накануне Казань установила побратимские отношения с Исфаханом. Соглашение об этом подписали мэры городов Ильсур Метшин и Али Касемзаде. Стороны договорились о всестороннем развитии отношений: культурном, экономическом, туристическом.

Рената Валеева