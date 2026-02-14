«Газпром» подал иски к австрийским компаниям в российский арбитраж

«Газпром» требует от компании OMV Exploration & Production GmbH выполнить решения иностранных судов, а «Газпром экспорт» подал иск против TAG GmbH

Фото: Максим Платонов

«Газпром» и «Газпром экспорт» инициировали судебные разбирательства против европейских компаний. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал оба заявления 13 февраля, сообщает ТАСС.

«Газпром» требует от компании OMV Exploration & Production GmbH выполнить решения иностранных судов. Эта фирма принадлежит австрийской OMV AG и занимается добычей нефти и газа, а также продажей газа в Европе. «Газпром экспорт» подал иск против TAG GmbH — компании, которая управляет Трансавстрийским газопроводом. По этому трубопроводу газ поступает из Словакии через Австрию в Италию. В этом деле также участвует Сбербанк России.



Это не первый спор между «Газпромом» и компанией OMV — ранее российский концерн уже выигрывал дело в арбитражном суде.

Напомним, что Алексей Миллер сохранил пост главы «Газпрома».

Наталья Жирнова