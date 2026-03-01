«Деньги помогают жить, но не сделают вас счастливее, если ваша совесть нечиста»

Муфтий Татарстана на «Бизнес-Ифтаре-2026» объяснил, когда бизнес приносит не просто удовлетворение от заработанных денег, а перерастает в благодеяние

«Кто сказал, что мужчина ничего не боится? Он боится. Боится того дня, когда перевернутся сердца, помутнятся взоры в его окружении. Он боится Судного дня», — рассказывал глава ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин об основных качествах бизнесмена, исповедующих нормы ислама, и страх перед Аллахом — один из четырех. Поздно вечером в Казани завершился «Бизнес-ифтар-2026» (вечернее разговение) в месяц поста Рамадан. Его посетили немало крупных бизнесменов — глава «Данафлекса» Айрат Баширов с семьей, владелица «Татагрохимсервиса» Раиля Калимуллина, основатель национально-туристического комплекса «Туган Авылым» Радик Абдрахманов. Всего собралось около 600 участников, среди которых были участники СВО, матери особенных детей и просто верующие мусульмане. О том, что значит Аллах для военнослужащих, бизнесменов и матерей, — в материале «Реального времени».

Исламская красота как свет «Бизнес-Ифтара -2026»

Большая гостевая зона «Корстона» на один день превратилась в горячий Восток. Сияющие кареглазые красавицы в черных длинных платьях прохаживались по холлу в ожидании гостей или спутников, фотографировались возле стенда или просто помогали найти место приглашенным на «Бизнес-ифтар-2026». Казалось, эти прекрасные красотки прилетели одним самолетом прямо из Абу-Даби. Их очаровательные слегка загорелые лица, обхваченные легкими белыми платками, хотелось рассматривать. В таком необычном облике их не встретить ни на улице, ни на подиуме, ни в дорогих ресторанах. В этих исламских нарядах приходят только на ифтар. И выглядят в них девушки совершенно необычно, скрывая свои природные достоинства. Основная гамма — все оттенки черного. Возможно, по этой причине блондинки как-то не особо вписывались в образ исламской красоты, и их здесь было немного.

«Бизнес-Ифтар» собрался в Казани третий раз, став местом встречи предпринимателей, религиозных деятелей, участников спецоперации, спортсменов, а также студентов из Палестины. Форум продолжает набирать популярность. В этом году съехалось 700 человек, включая гостей из Чечни, а его спонсорами–благотворителями выступили 70 компаний, рассказали организаторы. Интерес бизнеса к проведению подобных мероприятий в дни Рамадана растет, так как им дается возможность пообщаться в теплой дружественной обстановке. Как отметил муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин , многие из них встречаются от ифтара к ифтару, где они могут приобщиться к духовным ценностям.

— В этот священный месяц Рамадан авторитетные религиозные деятели объясняют, как религия может сочетаться с политикой? Как религия может сочетаться с бизнесом? Как религия может сочетаться со всеми сферами. Чтобы предприниматель не боялся, не пугался, что нарушает какие-то каноны, — пояснила «Реальному времени» один из организаторов Гюнель Набиева.

По ее словам, вырученные средства направляются на поддержку семей СВО. Кроме того, в этом году организаторы ифтара расширили горизонты: «Практически ежедневно проводим благотворительные ифтары на территории ЛНР, ДНР. В том числе для ребят из нашего батальона «Батыр».

«Вера и бизнес? Не вижу противоречия»

Задолго до начала церемонии можно было пообщаться с бизнесменами, которые придерживаются канонов ислама в жизни. Глава «Данафлекс» Айрат Баширов приехал с женой, сыном и дочерью, как и положено гостям. «Пост мы держим всей семьей, и каждый год ифтар собирает нас вместе. Это время, когда мы воздерживаемся от еды от рассвета до заката», — поделился он в разговоре с «Реальным временем».

Айрат Баширов считает, что вера и бизнес неразрывно связаны, и в этом нет никакого противоречия.



— Я верю, что все происходящее — по воле Аллаха, и всегда обращаюсь к Нему за помощью и поддержкой. Духовность — это не просто часть моей жизни, это основа моего подхода к ведению дел. Принципы, которыми я руководствуюсь, просты и универсальны: никогда не обманывать, беречь свою репутацию и всегда быть готовым прийти на помощь. Истинное милосердие, на мой взгляд, проявляется в способности понять и сопереживать другому человеку, — рассказал он.

Предприниматель Рушан приехал на «Бизнес-Ифтар» во второй раз, так как его вдохновила речь главы ДУМ РТ.



Он считает, что культ вседозволенности должен остаться позади, пора учиться ограничениям. «Воздержание делает наш разум чище и острее. Особенно это касается мужчин: в ограничениях крепнут их душа и ум. Я не могу сказать, что строго следую всем канонам ислама, но стараюсь их воспринимать», — рассказал бизнесмен. Вместе с тем, он согласился, что бизнес — это мир хищников.



— Возможно, я плохой бизнесмен, но у меня есть свои нормы морали, свое понятие совести. Да, они мешают зарабатывать больше. У меня, например, есть своя норма прибыли, и дальше я не переступлю. Деньги помогают жить, но не сделают вас счастливее, если ваша совесть нечиста, — убежден предприниматель.

28-летняя владелица АО «Татагрохимсервис» Раиля Калимуллина приехала на мероприятие с подругами, которые следуют исповедуют ислам.



— У нас верующая семья, строим взаимоотношения с партнёрами на основе принципов ислама, и для нас важно, что здесь формируется близкое по духу бизнес-сообщество. Поэтому приходим сюда и встречаем единомышленников, — рассказала она.

На вопрос о том, приходилось молить Аллаха, чтобы он помог в бизнесе, бизнесвумен ответила лаконично: «Мы благодарны за все, что у нас есть».

«Там каждый атеист становится верующим»

Особые отношения с Богом у тех, кто на передовой на Украине. По словам участников СВО, каждый, кому приходилось смотреть смерти в лицо, обращается к вере. «Без нее не выжить», — признаются бойцы.

— В крайний раз у нас было прямое попадание снаряда в блиндаж, и я единственный выжил. Как вот можно после этого не верить Аллаху? Весь мой расчёт погиб, от парней не осталось практически ничего, у них бронежилеты разорвало. А я живым остался, — поделился с «Реальным временем» Динар Латыпов, демобилизованный в феврале 2023 году.

Каждый раз он просил Аллаха о помощи, и тот его не оставил. «Там каждый атеист становится, наверное, верующим», — уверен он.

Его друг, хирург казанского военного госпиталя Минобороны РФ Руслан Гараев согласился с тем, что в трудные минуты человек приходит к Богу или Аллаху. Это почему? «Это же тоже своего рода защита, когда люди начинают понимать изнутри.В моей практике бывают чудеса, когда раненый после операции восстаналивается, хотя шансов почти нет. И вообще строение человека — это своего рода тоже чудо. И само по себе оно никак произойти не может», — рассуждал он.

Муфтий РТ : «Все дела оцениваются по нашим намерениям»

Перед началом разговения участникам показали сцену умирающего бизнесмена. Перед смертью ему предложили открыть несколько чемоданов — с архивами фотографий семьи, друзей и свой детский чемодан. В первом на фотографиях детей не оказалось его лица — всегда был занят, зарабатывал деньги. И так везде. Мораль — к чему деньги, если твоя семья, твои друзья и близкие прожили жизнь без тебя.

Муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин заявил, что бизнес, как и любое другое дело, должен использоваться во благо, для удовольствия Всевышнего Аллаха. Он объяснил, в чем разница между жадностью и экономностью, расточительством и щедростью: «Эти четыре понятия часто путают, ведь внешне расточительный и щедрый человек могут выглядеть похоже. Рахи кратко ответил: «Нет расточительства в благом, подобно тому, как в расточительстве нет ничего благого».

— Иными словами, если вы вкладываете средства в благое дело, даже если это выглядит как излишество, это не считается расточительством. Как гласит первый хадис, все дела оцениваются по нашим намерениям, — заявил он.

— Какие уроки нужно извлечь из Рамадана? Во-первых, способны найти в себе силы, чтобы вставать на утренний намаз. В течение дня поста мы осознаём, что можем измениться к лучшему, у нас есть для этого внутренние ресурсы. Во-вторых, во время магриба и ифтара учимся пунктуальности. «Ведь ифтар — самое пунктуальное мероприятие в мире, никто не опаздывает даже на минуту. Мы понимаем, что можем быть такими же точными», — сообщил он. В-третьих, осознаём, что есть силы для ночных молитв. Читая Коран, мы понимаем, что можем хотя бы час в сутки провести без гаджетов, не заглядывая в интернет и социальные сети, а просто читая Священное Писание, — сообщил Камиль хазрат.

По словам муфтия Татарстана, люди усвоили множество уроков и достигли финиша.

— И тут Пророк (мир ему и благословение Аллаха) даёт нам ещё одно испытание. Он говорит: «Тот, кто продержит пост шесть дней месяца Шавваль, следующего за Рамаданом, получит награду, как будто постился целый год». Это уже непросто, наши ресурсы, казалось бы, исчерпаны, но нужно найти новые силы. Мы прошли через эту школу, многое осознали, извлекли уроки, и теперь, будучи «перезаряженными», должны доказать, сможем ли мы поститься ещё шесть дней, чтобы на практике показать приобретённые навыки. Наш любимый Пророк (мир ему и благословение Аллаха) также сказал: «Кто постился в месяц Рамадан, кто выстаивал ночные молитвы в Рамадан, кто выстаивал молитву в Ночь Предопределения...» — при двух условиях: искренняя вера (иман) и надежда на милость Аллаха (ихтисаб) — «тому простятся все его прошлые грехи». Пусть Всевышний Аллах примет наш пост, наши молитвы, и чтобы в праздничный день мы смогли встретиться, будучи прощёнными, подобно младенцам, — завершил чтение муфтий РТ .

