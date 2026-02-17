СИБУР создал в Нижнекамске ремонтное производство для всей компании за 10 млрд рублей

На ремонтно-механическом заводе нижнекамского предприятия СИБУРа завершается масштабная модернизация

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

На ремонтно-механическом заводе (РМЗ) нижнекамского предприятия СИБУРа завершается масштабная модернизация. Инвестиции в проект составят более 10 млрд рублей.

Председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов прокомментировал:



— С вводом в эксплуатацию обновленного РМЗ Волжский нефтехимический кластер и другие предприятия СИБУРа получают центр компетенций по изготовлению критичных деталей и обслуживанию нефтехимических производств. Это фундамент для создания технологического суверенитета отрасли. Мощности позволяют включить в периметр работы и партнеров из смежных отраслей.



За 20 месяцев мы полностью модернизировали ремонтное производство, переобучили людей. Теперь это другой завод по условиям труда и производительности. Скорость обработки деталей выросла до 40 раз. Например, еще три года назад производство фильеров для полимерного производства занимало пять дней, сегодня на это требуется 4 часа.



В операционную модель РМЗ уже заложена потребность в обслуживании новых и будущих производств компании. В частности, с запуском этиленового комплекса на 80 тыс. единиц увеличилось число обслуживаемых деталей, с запуском производства гексена — на 20 тыс. единиц. В 2028 году заработают стирольная цепочка и производство металлоценового полиэтилена — их потребности также учтены.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Ход реализации проекта в рамках рабочего визита оценила делегация правительства Республики Татарстан во главе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

— Ремонтно-механический завод «Нижнекамскнефтехима» — это уникальный для нашей республики объект в сфере машиностроения и металлообработки, — отметил раис Рустам Минниханов. — Завод уже учитывает потребности новых производств — этиленового комплекса, гексена, а в перспективе и будущих производств — металлоценового полиэтилена и стирольной цепочки. Считаю, всем промышленным предприятиям будет полезно ознакомиться с этим опытом. Обновленный РМЗ — это готовое решение, образец для тиражирования.

РМЗ — ветеран промышленности Татарстана: его фундамент был заложен в 1963 году, за несколько лет до запуска первых мощностей «Нижнекамскнефтехима». Десятилетиями завод оставался «золотыми руками» и «скорой помощью» нефтехимического гиганта.



В условиях запуска новых производств — этиленового комплекса и производства гексена, а также строящихся объектов стирольной цепочки и металлоценового полиэтилена — модернизация ремонтного подразделения стала стратегической необходимостью для республики. Почти тысяча устаревших станков была заменена на 144 высокоточных с ЧПУ, 62% которых — отечественного производства. Вместо 229 разноформатных мастерских будет создана 21 современная.



предоставлено пресс-службой СИБУРа

В обновленном хабе внедряется полный цифровой контур управления: автоматизированный учет и планирование производства, система управления заказами и распределения загрузки между площадками СИБУРа, что повышает прозрачность процессов, сокращает сроки ремонта и позволяет максимально эффективно использовать новое оборудование.

Проект реализуется без остановки ключевых производств. Текущая готовность составляет 90%, полная функциональность будет достигнута в мае 2026 года. По итогам модернизации скорость выполнения отдельных операций вырастет в 7—40 раз. Номенклатура выпускаемых изделий будет увеличена в 2,5 раза, объем ремонта и изготовления деталей — на 65%.

предоставлено пресс-службой СИБУРа

Модернизация изменила и профиль сотрудников РМЗ: все они прошли переподготовку, для персонала созданы высокотехнологичные, безопасные и комфортные условия труда. Сегодня это не просто слесари и токари, а операторы сложных цифровых систем. Технологии усиливают компетенции работников и формируют принципиально новую культуру производства, основанную на стандартах производственной системы СИБУРа.

