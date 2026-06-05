На трассе Казань — Оренбург в рамках нацпроекта строят новую развязку у Лаишево

На объекте ведутся работы по строительству и реконструкции мостов через реки Мешу и Каипку

Фото: Артем Дергунов

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на федеральных автодорогах продолжается строительство и реконструкция искусственных сооружений. В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию 45 объектов общей протяженностью 6,2 тысячи погонных метров, сообщил Минтранс РТ.

В Татарстане на трассе Р-239 Казань — Оренбург ведутся работы по строительству и реконструкции мостов через реки Мешу и Каипку, а также путепровода в составе разворотной петли на 33-м километре. Кроме того, строится двухуровневая транспортная развязка на 41-м километре на пересечении с региональной дорогой в Лаишево.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее в Татарстане завершился крупный дорожный проект — открыт обход села Сокуры в рамках реконструкции трассы Казань — Оренбург. Новая четырехполосная дорога позволила вдвое увеличить пропускную способность: если раньше через Сокуры ежедневно проезжали свыше 20 тыс. автомобилей и возникали многочасовые пробки, то теперь время в пути существенно сократилось.



Наталья Жирнова