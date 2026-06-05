Лавров: саммит Россия — АСЕАН в Казани может собрать всех глав стран ассоциации

Об этом министр иностранных дел России заявил в статье, приуроченной к 50-летию установления дипломатических отношений с Филиппинами

Россия рассчитывает на участие лидеров всех стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в саммите Россия — АСЕАН, который пройдет в Казани 17–18 июня. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье, приуроченной к 50-летию установления дипломатических отношений с Филиппинами.

По словам главы МИД, российская сторона ожидает в том числе визита президента Филиппин Фердинанда Маркоса. Лавров отметил, что предстоящий саммит станет ключевым событием юбилейных мероприятий и позволит подвести итоги более чем 35-летнего сотрудничества России и АСЕАН.

Министр подчеркнул, что участники встречи обсудят дальнейшее развитие взаимодействия в сферах торговли и инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, цифровизации, науки, технологий, образования, туризма, а также культурно-гуманитарного сотрудничества. Кроме того, стороны намерены определить новые перспективные направления совместной работы.

— Совместно с нашими друзьями из Юго-Восточной Азии попытаемся определить и новые перспективные направления приложения совместных усилий,— сказано в статье.

Напомним, что президент России Владимир Путин может посетить Казань в июне для участия в саммите Россия — АСЕАН. Мероприятие пройдет 17—18 июня.

Наталья Жирнова