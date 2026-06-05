Пашинян: Армения не вернется в ОДКБ и при необходимости выйдет из организации

Премьер-министр подчеркнул, что страна сама определит момент для выхода, без влияния каких‑либо внешних сил

Фото: Максим Платонов

Премьер‑министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не намерена возобновлять полноценное участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в случае необходимости примет решение о выходе из нее. Об этом он сообщил в ходе предвыборных дебатов на Общественном телевидении, передает ТАСС.

Вопрос о статусе участия Армении в ОДКБ премьеру задал Нарек Карапетян — член правления партии «Сильная Армения» и племянник ее лидера. Он поинтересовался, что означает «заморозка участия» в организации и почему до сих пор не принято решение о выходе. В ответ Пашинян подчеркнул, что Армения сама определит момент для выхода, без влияния каких‑либо внешних сил, и повторил: страна не вернется в ОДКБ.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Напомним, в сентябре 2024 года Пашинян объявил о заморозке участия Еревана в работе ОДКБ, объяснив это тем, что деятельность организации создает угрозы для суверенитета республики. В декабре того же года премьер‑министр Армении заявил, что отношения страны с организацией прошли точку невозврата. Напомним, что 10 июня Сергей Лавров проведет заседание ОДКБ в Казани.

Наталья Жирнова