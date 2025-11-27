«Сколько еще травмированных!»: перед Миннихановым отчитались о смертности на дорогах Татарстана

Он призвал тщательно изучить подготовленные аналитические материалы

В Татарстане второй год подряд фиксируется тревожный рост числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Эта обеспокоенность стала центральной темой сегодняшнего заседания Кабмина РТ, посвященного мерам по повышению безопасности дорожного движения, сокращению количества ДТП и снижению тяжести их последствий.

На заседании присутствовал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Как сообщил премьер-министр Алексей Песошин, за 10 месяцев в дорожно-транспортных происшествиях на территории Татарстана погибло 275 человек, еще 3 258 получили ранения. Этот показатель превысил прогнозный целевой показатель федерального проекта «Безопасность дорожного движения» на 10 месяцев, который составлял 268 погибших.

Выступая на заседании, Минниханов напомнил об утвержденной 14 ноября Указом президента Стратегии повышения безопасности дорожного движения в России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Он подчеркнул, что, несмотря на проводимые профилактические мероприятия, республика сталкивается с увеличением смертности в ДТП второй год подряд: если за аналогичный период 2024 года погибло 268 человек, то в 2025 году — 275.

Минниханов призвал тщательно изучить подготовленные аналитические материалы и активизировать работу комиссий по безопасности дорожного движения в муниципальных районах. «Комиссии на местах должны работать, вникать, — сказал он. — Мы говорим о высокой смертности в результате ДТП, а сколько еще есть травмированных!»

— Родителям тоже надо нести ответственность, — подчеркнул он, комментируя ситуации, когда подростки садятся за руль квадроциклов, мотоциклов и другого опасного транспорта.

Рената Валеева