В США приняли законопроект о военной поддержке Украины и новых санкциях для России

За инициативу проголосовали 226 конгрессменов, против выступили 195

Палата представителей США в ночь на пятницу одобрила законопроект о военной помощи Украине и введении дополнительных санкций против России. Об этом сообщает The Hill.

За инициативу проголосовали 226 конгрессменов, против выступили 195. Отмечается, что к демократам при голосовании присоединились 18 республиканцев, а также независимый конгрессмен Кевин Кили от штата Калифорния. Накануне палата также поддержала процедурное рассмотрение документа.

Автором законопроекта выступил член Палаты представителей, демократ Грегори Микс, входящий в комитет по иностранным делам. Документ предусматривает выделение Украине военных кредитов на $8 млрд, продление программы оборонной помощи Украине до 2027 года, а также расширение санкций против России.

Реальное время / realnoevremya.ru

При этом, по данным издания, вероятность прохождения инициативы в Сенате, который контролируют республиканцы, оценивается как низкая. Лидер большинства John Thune, как отмечается, редко отступает от позиции партии и президента.

Наталья Жирнова