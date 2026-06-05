В Татарстане сделают доступнее туристическую инфраструктуру для инвалидов

Кабмин Татарстана принял постановление о внесении изменений в существующую дорожную карту по повышению доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью

Фото: Артем Дергунов

Туристические объекты Татарстана адаптируют для маломобильных граждан

Кабмин Татарстана принял постановление о внесении изменений в существующую дорожную карту по повышению доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью.

Основное изменение заключается в расширении перечня объектов, подлежащих адаптации. В документ добавлено требование об обеспечении доступности объектов туристской индустрии наряду с объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Первоначальный план мероприятий был утвержден в конце 2022 года и рассчитан на период до 2030 года. Текущие изменения являются частью последовательной работы по совершенствованию системы доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Исторические объекты Татарстана остаются частично недоступными для маломобильных туристов

Ранее АТОР сообщила, что Татарстан в целом готов к приему туристов с ограниченными возможностями здоровья, однако часть исторических объектов по-прежнему остается труднодоступной для самостоятельного посещения маломобильными путешественниками. К такому выводу пришли эксперты после тестирования первого инклюзивного туристического маршрута республики «Великий Волжский путь», сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Наиболее доступными для туристов на креслах-колясках специалисты назвали Казанский кремль, новый театр имени Камала и музейные комплексы Болгара. Вместе с тем на некоторых исторических площадках сохраняются сложности, связанные с лестницами, перепадами высот и архитектурными особенностями зданий.

Так, например, не подготовлен к приему туристов с ограничениями по здоровью Храм всех религий. В исследовании сказано, что для туристов на креслах-колясках он недоступен из-за лестниц, ведущих к строению, но возможен внешний осмотр. В этот список также попал Раифский Богородицкий мужской монастырь.

— Зайти в храмы, к сожалению, невозможно: в старинных зданиях высокие ступени и пороги. Важно, что в монастырской беседке монахи проводят лекции — это доступно для всех. Эксперты отмечают значимость объекта для посещения туристами, — сказано в исследовании.

А вот в Болгарском музее-заповеднике стыки плитки могут создавать вибрацию: «Замечание экспертов: покрытие дорог, ведущих к историческим объектам, — грунтовое или плиточное, с перепадами высот. Стыки плитки могут создавать вибрацию. Туристам на креслах-колясках требуется сопровождение».

В Казани займутся инклюзивным туризмом

Позднее, 4 июня, мэр Казани Ильсур Метшин посетил ресурсный центр АНО «Добрая Казань», где ознакомился с работой организаций и обсудил вопросы поддержки социальных проектов. Во время визита внимание уделили в том числе деятельности агентства инклюзивного туризма «Особый тур», которое занимается организацией путешествий для людей с ограниченными возможностями здоровья по Казани и Татарстану.

По итогам встречи Ильсур Метшин поручил председателю комитета по развитию туризма Александру Шавлиашвили взять вопросы развития инклюзивного туризма на особый контроль.

Наталья Жирнова