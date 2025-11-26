Минниханов — предпринимателям-татарам: «Мы гордимся вами!»

Раис Татарстана открыл XVIII форум «Деловые партнеры Татарстана», подчеркнув роль бизнеса в сохранении национальной идентичности

Сегодня в Казани на площадке Kazan Palace by TASIGO стартовал XVIII форум «Деловые партнеры Татарстана». В пленарном заседании принял участие раис республики Рустам Минниханов.

Мероприятие собрало 400 предпринимателей-татар из 10 зарубежных стран и 58 регионов России. Цель форума — развитие делового сотрудничества, обсуждение социально-экономического развития, инвестиционных возможностей и перспектив взаимодействия.

Перед началом заседания раис республики ознакомился с выставкой Всемирного конгресса татар, посвященной его текущей работе и планам. Рустам Минниханов ранее поддержал инициативу Конгресса объявить 2026 год, в честь 140-летия со дня рождения классика татарской литературы Габдуллы Тукая, Годом Тукая. Отдельные мероприятия также будут посвящены 120-летию со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля и другим юбилеям выдающихся деятелей татарской культуры.



В своих выступлениях татарские предприниматели из Самары, Тюмени, Красноярска, Бишкека, Уфы, Кирова и других городов делились опытом своих бизнес-проектов, рассказывали о развитии деловых связей с Татарстаном, а также уделяли особое внимание вопросам сохранения татарской идентичности. Председатель Центра татарской культуры «Чишма» из Луганска Гулфия Кабирова поблагодарила Всемирный конгресс татар за поддержку татарской общины в ЛНР, в том числе за предоставление национальных костюмов для творческих коллективов.

В завершение раис Татарстана подчеркнул, что ежегодные встречи в рамках форума стали доброй традицией и отметил важность поддержания и развития связей с татарами из других регионов России и зарубежных стран.

— Сейчас мы послушали ваши выступления, все они очень интересные и содержательные. Мы гордимся вами, многому учимся у вас. Вы — успешные предприниматели. При этом уделяете большое внимание сохранению татарского языка, национальной культуры и традиций. Всем вам большое спасибо. Будем держаться вместе! — обратился раис республики к участникам.

Затем Минниханов вручил ряд госнаград Татарстана за особый вклад в сохранение и развитие татарской национальной культуры и активную общественную деятельность.

Рената Валеева