За прошедшие сутки на дорогах Казани зарегистрировали три ДТП

В них пострадали три человека, погибших нет

За прошедшие сутки на дорогах Казани зарегистрировали три ДТП — пострадали три человека, погибших нет. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Во всех случаях зафиксировали наезд на пешехода. Всего поступило 158 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.

Задержано семь водителей в состоянии опьянения, пять водителей не имеющих права управления ТС. За нарушение ПДД к административной ответственности привлечены семь велосипедистов.

В территориальные отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены три гражданина.

Елизавета Пуншева