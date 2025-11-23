За прошедшие сутки на дорогах Казани зарегистрировали три ДТП
В них пострадали три человека, погибших нет
За прошедшие сутки на дорогах Казани зарегистрировали три ДТП — пострадали три человека, погибших нет. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
Во всех случаях зафиксировали наезд на пешехода. Всего поступило 158 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.
Задержано семь водителей в состоянии опьянения, пять водителей не имеющих права управления ТС. За нарушение ПДД к административной ответственности привлечены семь велосипедистов.
В территориальные отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены три гражданина.
