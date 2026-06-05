В России спрос на книги о русском языке вырос на 31%

Наибольший интерес читателей вызвали работы по изучению языка, включая конспекты лекций, справочники по орфографии и пособия по улучшению речи

Фото: Артем Дергунов

В преддверии Дня русского языка и дня рождения Александра Пушкина сервисы «Литрес» и RuStore провели совместное исследование спроса на материалы по изучению русского языка. Результаты показали значительный рост интереса к этой тематике.

По данным за первые пять месяцев 2026 года, выручка от продажи книг о русском языке увеличилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший интерес читателей вызвали работы по изучению языка, включая конспекты лекций, справочники по орфографии и пособия по улучшению речи.

Параллельно с ростом продаж книг наблюдается увеличение спроса на цифровые образовательные решения. В магазине приложений RuStore зафиксирован рост скачиваний обучающих программ по русскому языку на 45%. При этом количество поисковых запросов в данной категории выросло на 60%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Наибольшей популярностью пользуются приложения с тестами и видеоуроками по правописанию и орфографии. Особенно активный спрос отмечается в первом и втором кварталах года, когда учащиеся готовятся к экзаменам. Среди наиболее востребованных приложений — программы для подготовки к ЕГЭ, развития грамотности и изучения правил русского языка.

Наталья Жирнова