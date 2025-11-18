На трассе М-7 «Волга» легковушка столкнулась со стоящим грузовиком: двое погибших

Два человека погибли в результате ДТП, произошедшего сегодня ночью, 18 ноября, на федеральной трассе М-7 «Волга» в Тукаевском районе Татарстана. Авария, унесшая жизни водителя и пассажира легкового автомобиля, случилась около 02:30. Об этом сообщили в прокуратуре РТ.

По предварительным данным, на 1071-м километре трассы, в направлении Уфы, водитель Toyota с регистрационными знаками Свердловской области не выбрал безопасную скорость движения. В результате он совершил столкновение со стоящей на проезжей части грузовой фурой.

От полученных травм водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте.

Особо отмечается, что незадолго до инцидента в систему ГЛОНАСС поступило сообщение о гололедице на данном участке трассы, что могло стать одной из причин трагедии.



Рената Валеева