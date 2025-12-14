Ушаков на «миллион процентов» уверен, что у Зеленского не получится вернуть Крым

Высказывания прозвучали после заявлений Дональда Трампа, который ранее утверждал, что Зеленский на переговорах с Путиным в 2019 году ставил такую цель

Помощник президента России Юрий Ушаков выразил уверенность в невозможности возвращения Крыма Украине и вступления этой страны в НАТО, назвав эти перспективы абсолютно нереалистичными. Об этом передает ТАСС.

По словам Ушакова, любые попытки Киева добиться указанных целей являются бесперспективными.

— Ничего из этого у него не получится. Насчет [возвращения] Крыма — это железобетонно, миллион процентов, что не получится. А насчет [вступления Украины в] НАТО, я думаю, тоже миллион процентов, что не получится, — отметил Ушаков.

Высказывания прозвучали после заявлений Дональда Трампа, который ранее утверждал, что Владимир Зеленский на переговорах с Владимиром Путиным в 2019 году в Париже ставил такую цель.

Наталья Жирнова