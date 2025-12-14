В аэропорту Казани наблюдаются массовые задержки на прилет и вылет

Фиксируется много задержек на прилет и вылет в Уфу

Фото: Мария Зверева

В международном аэропорту Казани наблюдаются задержки как прилетов, так и вылетов. Это следует из данных онлайн-табло.

Фиксируется много задержек на прилет и вылет в Уфу. Например, прилет самолета, который должен прибыть в Казань в 15:05, перенесен на 21:00 по мск. А рейс вылетающего в столицу Башкирии самолета перенесен с 14:20 на 15:55 по мск. Также значительно задерживается прибытие рейса из Мурманска — он перенесен с 22:05 14 декабря на 04:35 15 декабря. Кроме того, задерживаются несколько самолетов на прилет из различных городов России, включая рейс авиакомпании China Eastern Airlines из Шанхая, который прибудет с полуторачасовой задержкой — в 18:35 вместо запланированных 17:00.

Примечательно, что никаких ограничений в аэропорту не вводили. Ранее, во время закрытия аэропорта Казани 11 декабря, было зафиксировано пять задержек.

Наталья Жирнова