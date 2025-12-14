Сервис покупок и доставки продуктов возглавил список популярности в Казани
Какие приложения в сфере «Еда и напитки» стали самыми востребованными среди казанцев в ноябре
За прошедший ноябрь магазин приложений RuStore опубликовал рейтинг наиболее популярных приложений категории «Еда и напитки» среди пользователей из Казани.
Абсолютным лидером стал сервис «Пятерочка», скачанный пользователями города в количестве 17,1% от общего числа загрузок. Второе место занял магазин «Магнит» с результатом 15,9%.
Замыкающими тройку лидеров оказались сервисы «Лента» и «Вкусно — и точка», набравшие одинаковое количество скачиваний — 9,6%.
Далее расположились менее востребованные программы: «Яндекс Еда» (6%), доставка продуктов «Купер» (5,7%), а также онлайн-магазин «Самокат» (2,3%), «Додо Пицца» (2,3%) и ресторан быстрого питания Rostic's (1,9%).
Ранее «Реальное время» писало, что «Яндекс» начал доставку заказов роботами в Вахитовском районе Казани.
