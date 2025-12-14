В Саратовской области спасатели эвакуировали более 140 человек из снежного плена

В субботу регион накрыл сильный снегопад с штормовым ветром, скорость которого достигала 25–27 метров в секунд

В Энгельсском районе Саратовской области сотрудники службы спасения провели масштабную операцию по эвакуации людей, застрявших в снежных заносах. Как сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин, всего было спасено 148 человек, среди которых 34 ребенка. Об этом передает начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин.

Спасательная операция проходила вблизи села Безымянное. Пострадавших отвезли в пункт временного размещения в Титоренко. Для проведения эвакуации использовалась специальная техника, в том числе гусеничный вездеход.

скриншот с телеграм-каналаначальника управления региональной безопасности правительства региона Юрия Юрина

— В результате сильных порывов ветра и падения деревьев повреждены линии электропередачи в 205 населенных пунктах. Устранение аварий продолжается в круглосуточном режиме, — сообщает Юрий Юрин.

Неблагоприятные погодные условия стали причиной происшествия. В субботу регион накрыл сильный снегопад с штормовым ветром, скорость которого достигала 25–27 метров в секунду. В связи с погодными условиями все экстренные и коммунальные службы области работают в усиленном режиме. Спасательная операция продолжается.

Ранее в Казани задействовали 311 единиц техники для очистки снега.

Наталья Жирнова